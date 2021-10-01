快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

桃園新冠肺炎疫苗接種 11月前第一劑涵蓋率可望7成

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

公費流感疫苗今天開打，桃園有13區衛生所及280家合約醫院診所提供服務，由於目前也在施打新冠肺炎公費疫苗，衛生局提醒民眾2種疫苗必須間隔至少7天才能打，接種時也必須攜帶健保卡和接種紀錄卡；另外，國高中學生接種BNT疫苗計畫也進行中，光明國中2名學生因為身體不適送醫，目前1人已返家休息，1人還在醫院觀察。

桃園市衛生局指出，今年流感疫苗分2階段進行，第一階段對象有醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、孕婦、6個月至高中以下的幼童學生、托育機構人員、高風險慢性病人或重大傷病患者等，第二階段對象為50歲至64歲吾高風險慢性病成人，11月15日開打。

桃園市長鄭文燦今天上午到桃園市衛生所視察。他表示，桃園目前獲中央配賦57萬劑公費流感疫苗，教育局及衛生局也分別增購12250劑和3000劑預備，數量相當充足，每日服務量也能可達1萬人。

鄭文燦也說，台灣新冠肺炎疫情正逐步收斂，隨著疫苗陸續到位，預計10月底之前，桃園第一劑疫苗涵蓋率有望到達7成、第二劑疫苗涵蓋率也會將近3成。

衛生局指出，有關學生接種BNT疫苗部分，送醫學生經醫師檢查，其中一人疑過於緊張，換氣過度造成不適，休息後已經返家，另一人則是血糖過低還在觀察，不過意識都很清楚，並無大礙。

流感疫苗 衛生局 桃園

延伸閱讀

桃園國高中校外教學 接種1劑疫苗且間隔14天可開放

養豬場禁用廚餘 鄭文燦：中央補助多少、桃園比照加碼

桃市圖總館中央補助在哪？議員批鄭文燦政見跳票

桃65萬老少流感疫苗明開打 鄭文燦：與其他疫苗隔7天

相關新聞

新竹縣今開打流感疫苗 3醫療院所受理預約打高端

新竹縣政府今天指出，竹縣今開打流感疫苗，總計14萬3000劑四價公費流感疫苗分2階段接種。另中央高端疫苗供貨穩定，凡滿2...

苗栗第3所自造及科技中心在竹南成立 培育學子科技實力

苗栗縣竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，這是縣內在北、中、南成立的第3所自造教育中心，縣長徐耀昌期許竹南科技...

新竹市進擊的公園2.0又1座！ 和平公園今開工

新竹市政府推動「進擊的公園2.0」計畫，以遊具多樣化、增加綠地、無障礙空間3大原則改造轄內10座公園，繼興南公園啟用後，...

桃市國中冷氣1度收到10元 議員批：比出租套房還狠

桃園2019年推動國中小學班班有冷氣政策，配合中央前瞻預算補助，教育局預計明年2月全部裝設完畢，但目前已有學校在使用，且...

199頭以下養豬場禁用廚餘 竹縣58家續養暫無退場

防堵非洲豬瘟，農委會公告10月起199頭以下豬場禁用廚餘、動物性廢渣等，並祭出轉用飼料、退場的補助機制。新竹縣統計轄內有...

影／享趣泰安玩APP推出 一機在手暢遊泰安

苗栗縣泰安鄉公所配合振興國旅政策，推出智慧旅遊網站及享趣泰安玩APP，盼提供民眾「一機在手、暢遊泰安」的便利，鄉公所同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。