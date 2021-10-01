桃園新冠肺炎疫苗接種 11月前第一劑涵蓋率可望7成

公費流感疫苗今天開打，桃園有13區衛生所及280家合約醫院診所提供服務，由於目前也在施打新冠肺炎公費疫苗，衛生局提醒民眾2種疫苗必須間隔至少7天才能打，接種時也必須攜帶健保卡和接種紀錄卡；另外，國高中學生接種BNT疫苗計畫也進行中，光明國中2名學生因為身體不適送醫，目前1人已返家休息，1人還在醫院觀察。

桃園市衛生局指出，今年流感疫苗分2階段進行，第一階段對象有醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、孕婦、6個月至高中以下的幼童學生、托育機構人員、高風險慢性病人或重大傷病患者等，第二階段對象為50歲至64歲吾高風險慢性病成人，11月15日開打。

桃園市長鄭文燦今天上午到桃園市衛生所視察。他表示，桃園目前獲中央配賦57萬劑公費流感疫苗，教育局及衛生局也分別增購12250劑和3000劑預備，數量相當充足，每日服務量也能可達1萬人。

鄭文燦也說，台灣新冠肺炎疫情正逐步收斂，隨著疫苗陸續到位，預計10月底之前，桃園第一劑疫苗涵蓋率有望到達7成、第二劑疫苗涵蓋率也會將近3成。

衛生局指出，有關學生接種BNT疫苗部分，送醫學生經醫師檢查，其中一人疑過於緊張，換氣過度造成不適，休息後已經返家，另一人則是血糖過低還在觀察，不過意識都很清楚，並無大礙。