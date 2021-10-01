曾進發再獲國際攝影大獎 苗栗縣府表揚

在國際攝影大賽屢獲大獎的攝影家曾進發今年在莫斯科國際攝影賽、法國巴黎國際攝影賽再度奪得3面金牌，苗栗縣長徐耀昌上午接見表揚，曾進發也同時發表第2本結合現代詩的攝影書「攝影．詩：從心出發，相由心生」，縣府肯定他的才華和成就，特別訂購近300冊分送縣內各級學校及圖書館典藏。

苗栗縣文化觀光局指出，曾進發參加2021 MIFA莫斯科國際攝影賽榮獲2金、5銀、2銅共9面獎牌，在2021 PX3 法國巴黎國際攝影賽勇奪1金、8銅，在素有攝影界奧斯卡獎之稱的露西獎（The Lucie Awards），他以拍攝「化學兵」身影的作品，展現疫情嚴峻時刻，台灣化學兵面罩下最動人的責任與勇敢的印痕，成為街拍組5名決賽者之一。

這次他在莫斯科國際攝影賽奪下2面金牌的作品，分別以消失中的技藝、立下海誓山盟的新人為主題獲獎，其中曾進發以拍攝台灣逐漸消失的農村傳統文化與技藝的系列作品中，一張拍攝90歲母親操作縫紉機的照片刻劃歲月痕跡，獲得人物文化類金牌；法國巴黎國際攝影賽則以「水中舞蹈」系列獲評審青睞，以水中舞者曼妙舞姿拿下金牌，展現出他神乎其技的攝影技巧。