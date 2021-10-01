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新竹縣今開打流感疫苗 3醫療院所受理預約打高端

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣政府今天指出，竹縣今開打流感疫苗，總計14萬3000劑四價公費流感疫苗分2階段接種。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今天指出，竹縣今開打流感疫苗，總計14萬3000劑四價公費流感疫苗分2階段接種。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今天指出，竹縣今開打流感疫苗，總計14萬3000劑四價公費流感疫苗分2階段接種。另中央高端疫苗供貨穩定，凡滿20歲以上且尚未接種任何1劑新冠肺炎疫苗者或已接種第1劑高端疫苗且間隔滿28天以上者，可自行向竹縣3家醫療院所預約。

新竹縣長楊文科說，接種疫苗請帶身分證、健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）和意願書前往接種，呼籲按照通知單、平台預約時間報到，在接種前也要「吃飽、睡足、放鬆心情」，接種後要多喝水休息，勤洗手戴口罩、不劇烈運動、觀察身體狀況。

縣府指出，中央預約平台第十輪疫苗本來供應第2劑的高端與AZ，配合疫苗到貨，加開第1劑疫苗接種。原本開放的對象，包括64歲到54歲接種第2劑AZ，並於9月8日前接種第1劑高端可以接種第2劑，現在新增9月29日前意願登記選擇BNT的民眾可接種第1劑，對象包括64歲以上民眾、18至63歲第9類、18至22歲新增加登記者也可預約，預約時間為10月4日上午10時至5日下午4時，施打時間為10月7日至14日。

因中央高端疫苗供貨穩定，新竹縣規畫芎林衛生所（網址掛號）、湖口仁慈醫院（03-5993500）和大安醫院（03-5557188）等3家醫療院所提供高端疫苗接種服務，請符合資格者事先電洽院所預約，或至網站報名即可，不須上中央預約平台。

另流感疫苗今天開打，楊文科也提醒民眾須「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」才能接種。今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。

新竹縣政府今天指出，竹縣今開打流感疫苗，總計14萬3000劑四價公費流感疫苗分2階段接種。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今天指出，竹縣今開打流感疫苗，總計14萬3000劑四價公費流感疫苗分2階段接種。圖／新竹縣政府提供

流感疫苗 高端疫苗 新竹

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