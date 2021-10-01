苗栗第3所自造及科技中心在竹南成立 培育學子科技實力

苗栗縣竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，這是縣內在北、中、南成立的第3所自造教育中心，縣長徐耀昌期許竹南科技中心未來能結合竹南、頭份、三灣、南庄、獅潭、造橋等6鄉鎮市40多所學校在科技教育發展上發光發熱，以提升苗栗縣科技教育的軟實力。

竹南自造教育及科技中心以「智慧AI、創意竹南」為願景，規畫創課教室、數位自造教室及機器人教室共3個獨立教學空間，結合3年期主題式教學架構推廣「智慧農業-魚菜共生」課程，盼發展出科技教育新亮點；課程規畫則以手作創客、 數位自造、AI機器人為特色主軸， 希望將AI機器人、新興科技、手作創藝、數位設計輸出等元素融入教學，發展傳統木作、雷射雕刻、3D列印、智能機器人、機電整合與新興科技探究等課程，激發學子「動手作」與思考創新能力。

自造教育中心上午揭牌，會場展示自走車機器人、3D列印、雷射雕刻及熱轉印立體等作品，都是平日教學的成果，徐耀昌也在現場操作，體驗手工木作多肉盆，他指出，苗栗縣近年向教育部爭取1500萬元經費打造3個自造中心，致力培育學生成為小小科學家、發明家，現在電子新貴如聯發科、群聯等不斷創新研發尖端科技，這些研發人才都需要從小培育，希望縣內學子未來都能擁有成為高科技人才的實力。