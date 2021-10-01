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苗栗第3所自造及科技中心在竹南成立 培育學子科技實力

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
竹南自造教育及科技中心結合3年期主題式教學架構推廣「智慧農業-魚菜共生」課程。記者胡蓬生／攝影
竹南自造教育及科技中心結合3年期主題式教學架構推廣「智慧農業-魚菜共生」課程。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，這是縣內在北、中、南成立的第3所自造教育中心，縣長徐耀昌期許竹南科技中心未來能結合竹南、頭份、三灣、南庄、獅潭、造橋等6鄉鎮市40多所學校在科技教育發展上發光發熱，以提升苗栗縣科技教育的軟實力。

竹南自造教育及科技中心以「智慧AI、創意竹南」為願景，規畫創課教室、數位自造教室及機器人教室共3個獨立教學空間，結合3年期主題式教學架構推廣「智慧農業-魚菜共生」課程，盼發展出科技教育新亮點；課程規畫則以手作創客、 數位自造、AI機器人為特色主軸， 希望將AI機器人、新興科技、手作創藝、數位設計輸出等元素融入教學，發展傳統木作、雷射雕刻、3D列印、智能機器人、機電整合與新興科技探究等課程，激發學子「動手作」與思考創新能力。

自造教育中心上午揭牌，會場展示自走車機器人、3D列印、雷射雕刻及熱轉印立體等作品，都是平日教學的成果，徐耀昌也在現場操作，體驗手工木作多肉盆，他指出，苗栗縣近年向教育部爭取1500萬元經費打造3個自造中心，致力培育學生成為小小科學家、發明家，現在電子新貴如聯發科、群聯等不斷創新研發尖端科技，這些研發人才都需要從小培育，希望縣內學子未來都能擁有成為高科技人才的實力。

苗栗縣政府教育處表示，推動108課綱科技領域教育是苗栗重大教育施政方針，總體規畫於縣內北、中、南各設1所自造教育及科技中心，以落實推動科技領域課程，希望竹南自造中心成立後，與推廣服務區內的學校緊密連結，發展符合科技領域課綱的課程與活動，攜手達成「科技新時代，智慧一起來」目標。

竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，這是縣內在北、中、南成立的第3所自造教育中心。記者胡蓬生／攝影
竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，這是縣內在北、中、南成立的第3所自造教育中心。記者胡蓬生／攝影
竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，這是縣內在北、中、南成立的第3所自造教育中心。記者胡蓬生／攝影
竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，這是縣內在北、中、南成立的第3所自造教育中心。記者胡蓬生／攝影
竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，苗栗縣長徐耀昌操作機器，體驗手工木作多肉盆。記者胡蓬生／攝影
竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，苗栗縣長徐耀昌操作機器，體驗手工木作多肉盆。記者胡蓬生／攝影
竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，會場展示自走車機器人、3D列印、雷射雕刻及熱轉印立體等多項作品。記者胡蓬生／攝影
竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，會場展示自走車機器人、3D列印、雷射雕刻及熱轉印立體等多項作品。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 108課綱 AI

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