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新竹市進擊的公園2.0又1座！ 和平公園今開工
新竹市政府推動「進擊的公園2.0」計畫，以遊具多樣化、增加綠地、無障礙空間3大原則改造轄內10座公園，繼興南公園啟用後，香山區和平公園也規畫出不同年齡層兒童使用的遊具、無障礙步道，並梳理樹木、改善照明，於今天動工，預計明年中完工。
城市行銷處長顏章聖指出，香山區不少年長者與幼童都會到和平公園運動，原來的公園有內路面有高低差，造成使用不便，且樹木凌亂陰暗、罐頭式遊具不敷使用等問題，這次工程以過去「進擊的公園」計畫的經驗向中央爭取補助款，共投入1900萬元進行整建。
新的和平公園將規畫多種類的共融遊憩設施，包含適合幼兒至國小三年級遊玩的磨石子滑梯、攀爬網、互動小遊戲、發揮想像力創作的黑板畫壁等；適合國小中高年級學童體驗的高塔攀爬旋轉盤、鋪面遊戲、鞦韆等，另3處洗手台、2處圓形石沙坑，其中1處沙坑旁有個舊防空洞，讓孩童在樹蔭下玩沙，一旁還有歷史遺跡陪襯。年長者喜歡的體健設施則會設置在遊戲場周邊，運動之餘也可看著孩子玩遊戲，屬於友善全齡休憩環境。
副市長沈慧虹今出席開工典禮，她說，不少居民向市府反映，希望能改善和平公園的設施，市府經評估，以過去改造公園的經驗進行規畫，打造不同年齡層兒童所使用的遊憩設施、改善全區排水、保留綠地及綠樹、設置好走無障礙通行步道、良好遮蔭環境與夜間照明，希望完工後能成為周邊1500戶居民的舒適「社區大客廳」。
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