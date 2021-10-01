快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市進擊的公園2.0又1座！ 和平公園今開工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
和平公園也規畫出不同年齡層兒童使用的遊具、無障礙步道，並梳理樹木、改善照明，於今天動工，預計明年中完工。示意圖／市府提供
和平公園也規畫出不同年齡層兒童使用的遊具、無障礙步道，並梳理樹木、改善照明，於今天動工，預計明年中完工。示意圖／市府提供

新竹市政府推動「進擊的公園2.0」計畫，以遊具多樣化、增加綠地、無障礙空間3大原則改造轄內10座公園，繼興南公園啟用後，香山區和平公園也規畫出不同年齡層兒童使用的遊具、無障礙步道，並梳理樹木、改善照明，於今天動工，預計明年中完工。

城市行銷處長顏章聖指出，香山區不少年長者與幼童都會到和平公園運動，原來的公園有內路面有高低差，造成使用不便，且樹木凌亂陰暗、罐頭式遊具不敷使用等問題，這次工程以過去「進擊的公園」計畫的經驗向中央爭取補助款，共投入1900萬元進行整建。

新的和平公園將規畫多種類的共融遊憩設施，包含適合幼兒至國小三年級遊玩的磨石子滑梯、攀爬網、互動小遊戲、發揮想像力創作的黑板畫壁等；適合國小中高年級學童體驗的高塔攀爬旋轉盤、鋪面遊戲、鞦韆等，另3處洗手台、2處圓形石沙坑，其中1處沙坑旁有個舊防空洞，讓孩童在樹蔭下玩沙，一旁還有歷史遺跡陪襯。年長者喜歡的體健設施則會設置在遊戲場周邊，運動之餘也可看著孩子玩遊戲，屬於友善全齡休憩環境。

副市長沈慧虹今出席開工典禮，她說，不少居民向市府反映，希望能改善和平公園的設施，市府經評估，以過去改造公園的經驗進行規畫，打造不同年齡層兒童所使用的遊憩設施、改善全區排水、保留綠地及綠樹、設置好走無障礙通行步道、良好遮蔭環境與夜間照明，希望完工後能成為周邊1500戶居民的舒適「社區大客廳」。

和平公園也規畫出不同年齡層兒童使用的遊具、無障礙步道，並梳理樹木、改善照明，於今天動工，預計明年中完工。示意圖／市府提供
和平公園也規畫出不同年齡層兒童使用的遊具、無障礙步道，並梳理樹木、改善照明，於今天動工，預計明年中完工。示意圖／市府提供
香山區不少年長者與幼童都會到和平公園運動，原來的公園有內路面有高低差，造成使用不便，且樹木凌亂陰暗、罐頭式遊具不敷使用等問題。圖／市府提供
香山區不少年長者與幼童都會到和平公園運動，原來的公園有內路面有高低差，造成使用不便，且樹木凌亂陰暗、罐頭式遊具不敷使用等問題。圖／市府提供
香山區不少年長者與幼童都會到和平公園運動，原來的公園有內路面有高低差，造成使用不便，且樹木凌亂陰暗、罐頭式遊具不敷使用等問題。圖／市府提供
香山區不少年長者與幼童都會到和平公園運動，原來的公園有內路面有高低差，造成使用不便，且樹木凌亂陰暗、罐頭式遊具不敷使用等問題。圖／市府提供

新竹

延伸閱讀

風飛沙成員遭通緝 自學3D列印槍枝警循線逮獲

竹市獅子會疑成防疫破口 會長致歉：脫口罩3秒鐘拍照

新竹某獅子會聚會沒戴口罩高調PO照 竹市衛生局要查

國民黨主席選舉投票踴躍 新竹市黨部估投票率上看5成

相關新聞

新竹縣今開打流感疫苗 3醫療院所受理預約打高端

新竹縣政府今天指出，竹縣今開打流感疫苗，總計14萬3000劑四價公費流感疫苗分2階段接種。另中央高端疫苗供貨穩定，凡滿2...

苗栗第3所自造及科技中心在竹南成立 培育學子科技實力

苗栗縣竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，這是縣內在北、中、南成立的第3所自造教育中心，縣長徐耀昌期許竹南科技...

新竹市進擊的公園2.0又1座！ 和平公園今開工

新竹市政府推動「進擊的公園2.0」計畫，以遊具多樣化、增加綠地、無障礙空間3大原則改造轄內10座公園，繼興南公園啟用後，...

桃市國中冷氣1度收到10元 議員批：比出租套房還狠

桃園2019年推動國中小學班班有冷氣政策，配合中央前瞻預算補助，教育局預計明年2月全部裝設完畢，但目前已有學校在使用，且...

199頭以下養豬場禁用廚餘 竹縣58家續養暫無退場

防堵非洲豬瘟，農委會公告10月起199頭以下豬場禁用廚餘、動物性廢渣等，並祭出轉用飼料、退場的補助機制。新竹縣統計轄內有...

影／享趣泰安玩APP推出 一機在手暢遊泰安

苗栗縣泰安鄉公所配合振興國旅政策，推出智慧旅遊網站及享趣泰安玩APP，盼提供民眾「一機在手、暢遊泰安」的便利，鄉公所同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。