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桃市國中冷氣1度收到10元 議員批：比出租套房還狠

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園2019年推動國中小學班班有冷氣政策，配合中央前瞻預算補助，教育局預計明年2月全部裝設完畢，但目前已有學校在使用，且電費收取標準不一，引發質疑。圖／桃園市教育局提供
桃園2019年推動國中小學班班有冷氣政策，配合中央前瞻預算補助，教育局預計明年2月全部裝設完畢，但目前已有學校在使用，且電費收取標準不一，引發質疑。圖／桃園市教育局提供

桃園2019年推動國中小學班班有冷氣政策，配合中央前瞻預算補助，教育局預計明年2月全部裝設完畢，但目前已有學校在使用，且電費收取標準不一，甚至1度電收到7元、10元，引市議員質疑；教育局解釋，有些學校是原本就有冷氣，為了攤平汰舊換新費用，所以收得比台電貴，由於未來會有前瞻經費補助，會去了解多收情況，要求學校退費。

桃園2019年開始推動班班有冷氣政策，2020年銜接行政院高中以下各級學校冷氣裝設政策，已斥資24.7億元裝設，除了冷氣設備，也包含能源管理系統，防範浮濫使用情況，各區已有不少學校完成。

市議員黃敬平今在議會質詢，指平鎮有國中1度電收費7元，有國中1度電收費10元，不僅收費標準不一，也比台電每月1千度以上用電大戶的夏季電費6.41元還貴，而且其他行政區學校也有這種情況，甚至有1度11元。

「一校一空調，各吹各的調，吹冷氣還得看運氣！」黃敬平表示，現階段各校冷氣電費各行其道，收費比學生出租套房1度6、7元還高，比房東還狠；市議員牛煦庭也追問教育局收費標準，應讓學校有所依循。

教育局長林明裕表示，有些學校是為了攤平先前汰舊換新費用或替未來設備維修準備，所以收取費用較高，但其實教育局已有訂定標準，每度電費不能超過台電收費的1.3倍。如果台電1度電收3元，最高只能收3.9元，針對超收部分會去了解，會要求學校退費。

林明裕也說，明年2月全部安裝後，冷氣費用全由中央補助，不過會有能源管理系統（EMS）控制，限制室溫28度以上才可以啟動，避免浮濫開冷氣情況。另外，如果學校有課後輔導要使用冷氣，也會秉持使用者付費原則，按照標準收費。

教育局 台電

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