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199頭以下養豬場禁用廚餘 竹縣58家續養暫無退場

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
防堵非洲豬瘟，農委會公告10月起199頭以下豬場禁用廚餘、動物性廢渣等，並祭出轉用飼料、退場的補助機制，新竹縣政府強調會持續稽查。圖／新竹縣政府提供
防堵非洲豬瘟，農委會公告10月起199頭以下豬場禁用廚餘、動物性廢渣等，並祭出轉用飼料、退場的補助機制，新竹縣政府強調會持續稽查。圖／新竹縣政府提供

防堵非洲豬瘟，農委會公告10月起199頭以下豬場禁用廚餘、動物性廢渣等，並祭出轉用飼料、退場的補助機制。新竹縣統計轄內有58家小型養豬場，初步了解沒有業者要退場，新竹縣養豬協會理事長陳進裕說，多數業者都是6、70歲的老人家，「退了不知道要做什麼」，雖禁餵養廚餘，但已放寬能用植物性廢渣養豬「大家都可接受」。

新竹縣政府農業處指出，轄內199頭以下的養豬場58家，多數都在百頭以下，規模不大，農委會因應禁用廚餘政策，祭出2大方案，轉用飼料或選擇退場都可領相關補助，轉用飼料每頭豬領2500元，申請期限到31日為止，退場補助至少40萬元，因需要現勘丈量等行政程序，申請期限到明年1月31日。

陳進裕說，小型養豬場繼續禁用廚餘，經先前反映後，農委會已經確定放寬使用植物性殘渣可餵豬，像是豆腐渣、菜葉等都可以，像是大溪豆腐工廠多，產出的植物性殘渣多；以新竹縣來說以飼養黑豬為主，若只用飼料餵養，黑豬攝取過多高蛋白，很容易養得過胖，肉質也比較差，所以可增加使用植物性殘渣較為合適，也利於餵養。

陳進裕也提到，農委會針對小型養豬場也祭出退場補助，據他了解，縣內58場養豬場都有意願繼續養豬，畢竟場主多為6、70歲的老人家，退了也不知道做什麼，加上豬場規模也不大，也多願意配合中央政策轉用飼料與植物性廢渣，雖然成本會提高，但能做盡量做。

縣府農業處指出，之前有小型養豬場反映想提高飼養頭數，達到可使用廚餘規模，但以業者領有的畜牧場登記証來說，業者針對增建部分需要取得使用建築執照，申請手續繁複，業者也要留意領了政府的飼料補助，10年內不得使用廚餘，都須多方評估。

另，新竹縣農業處9月份已經查獲2家養豬場違規「場內出現廚餘」，雖未有餵養廚餘的事證，但已可依據動物傳染病防治條例各開罰5萬元，並強調針對養豬場禁用廚餘部分，將持續不定期稽查，尤其針對規模較小的養豬場為優先。

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