影／享趣泰安玩APP推出 一機在手暢遊泰安

苗栗縣泰安鄉公所配合振興國旅政策，推出智慧旅遊網站及享趣泰安玩APP，盼提供民眾「一機在手、暢遊泰安」的便利，鄉公所同時策畫2021泰安文化生態輕旅行，結合原住民文化、農特產行銷與景點，規畫5大主題行程共10梯次活動，還有拍照打卡送好禮抽獎，要讓遊客深度體驗泰安鄉的文化與生態。

泰安鄉長劉美蘭上午率員在縣府大廳行銷泰安智慧旅遊網站及享趣泰安玩APP，邀各地遊客在疫情逐漸趨緩的時刻前來暢遊，她指出，APP有Android及IOS系統版本，喜歡登山、露營、泡湯及旅遊的遊客可下載，快速網羅泰安熱門景點，規畫2天以上行程的遊客也可搜尋相關旅宿飯店、溫泉會館及露營區資訊，並連結至訂房平台瀏覽房型及住宿資訊，也可透過APP自訂行程及規畫私房行程，把想吃、想玩、想住的都加入行程，個人行程簡單拖拉即可變更，結合google定位安排行程路線，享趣泰安玩APP功能相當實用。

鄉公所表示，泰安為原鄉地區，居民多為泰雅族及客家族群，除擁有自然景觀與人文歷史，更蘊育豐富的原住民文化，成為泰安鄉一大特點，鄉公所至今已連續第6年推出泰安文化生態輕旅行，讓遊客體驗泰安的文化與生態，今年10月9日至11月20日規畫5大主題一日遊行程，每周六、日推出共10梯次，5大主題分別「泰雅文化生態漫遊、中興士林部落文化生態輕旅、竹林秘境古道行、梅園文化生態巡禮、雪見生態漫遊，行程適合老少、親子團體，或對原鄉文化有熱忱的民眾，內容多元，物超所值。