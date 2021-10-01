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機車駕訓2千個補助用光 桃竹竹苗4縣市紛加碼

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
考機車駕照前要先上駕訓班，觀念越漸成熟，桃竹苗地區今年獲交通部補助2000個名額，通過考照可領1300元補助，今年報考熱絡，補助名額早在8月份就用完，4縣市陸續加碼。圖／新竹縣政府提供
考機車駕照前要先上駕訓班，觀念越漸成熟，桃竹苗地區今年獲交通部補助2000個名額，通過考照可領1300元補助，今年報考熱絡，補助名額早在8月份就用完，4縣市陸續加碼。圖／新竹縣政府提供

考機車駕照前要先上駕訓班，觀念越漸成熟，桃竹苗地區今年獲交通部補助2000個名額，通過考照可領1300元補助，今年報考熱絡，補助名額早在8月份就用完。新竹區監理所統計，今年迄今桃竹苗報名駕訓3889人，比去年同期2006人大增了9成。

桃竹竹苗4縣市有鑒於機車駕訓補助名額都沒了，桃園市加碼名額最多，多達1000個名額、新竹縣150個、新竹市50個名額、苗栗縣政府最近也決定加碼補助30個，都指定給自家縣市民眾使用，也鼓勵家長幫孩子報名機車駕訓，學術科訓練上路更安心。

交通部公路總局前年開始針對機車駕訓提供補助，今年邁入第3年，掌管桃竹苗地區的新竹區監理所共配到2000個名額，依4縣市人口數與駕訓班數量分配補助名額，桃園市1590個、新竹市190個、新竹縣150個、苗栗縣70個，不約而同在8月份陸續用罄。

監理單位人員觀察，越來越多人知道駕訓班也有機車駕訓服務，不少家長也擔心孩子欠缺防禦駕駛觀念，興奮考到機車駕照之後，貿然上路很危險，紛紛主動幫孩子報名機車駕訓班，加上桃竹苗大專院校也多，今年報名人數明顯成長，也讓交通部補助的2000個名額提前用罄。

新竹區監理所指出，又以桃園市報名機車駕訓更為踴躍，轄內6家機車駕訓班，截至8月底通過考照者達1807人，由於交通部名額已經沒了，市府先找到民間企業贊助217個補助名額，最近再加碼補助783個，讓整體加碼名額達到1000個，將優先通知8、9月份尚未領取到1300元補助的民眾申請，預估可使用到年底。

新竹縣政府在9月份宣布加碼150個名額，無獨有偶，新竹市政府也獲得2家熱心企業贊助50個補助名額，苗栗縣政府也在最近決定加碼30個名額，都指定給自家縣市民眾申請使用，也讓桃竹苗區今年度機車駕訓補助名額達到3230個名額，希望能盡量滿足民眾需求。

新竹區監理所指出，機車駕訓班收費標準落在2800元到3700元之間，報名民眾須完成6小時學科、10小時術科，並考取駕照才能領到1300元補助；桃竹苗地區從原本5家機車駕訓班陸續增至10家，桃園市6家、新竹市2家、新竹縣1家、苗栗縣1家，由於報名人數成長，預估明年還會有駕訓班加入機車駕訓行列。

考機車駕照前要先上駕訓班，觀念越漸成熟，桃竹苗地區今年獲交通部補助2000個名額，通過考照可領1300元補助，今年報考熱絡，補助名額早在8月份就用完，4縣市陸續加碼。圖／新竹縣政府提供
考機車駕照前要先上駕訓班，觀念越漸成熟，桃竹苗地區今年獲交通部補助2000個名額，通過考照可領1300元補助，今年報考熱絡，補助名額早在8月份就用完，4縣市陸續加碼。圖／新竹縣政府提供

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