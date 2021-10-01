國際攝影大賽常勝軍 曾進發獲苗縣府表揚

苗栗縣長徐耀昌今天在縣府會客室，表揚參加國際攝影大賽的常勝軍曾進發，他單是今年就在莫斯科和法國巴黎國際攝影比賽，拿下3金5銀10銅的佳績，堪稱苗栗之光、台灣之光。

苗栗縣竹南鎮攝影師曾進發於2021 MIFA莫斯科國際攝影賽獲得2金、5銀、2銅共計9面獎牌的優異成績、2021 PX3法國巴黎國際攝影賽則勇奪1金、8銅，更在素有攝影界奧斯卡獎之稱的露西獎（The LucieAwards）以拍攝COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間擔任消毒工作的「化學兵」之身影作品，成為街拍組中5名決賽者之一。

苗栗縣政府文化觀光局表示，畢業於中央大學中文系的曾進發獲得多項國際攝影競賽肯定後，更發揮所長，著作「攝影．詩II：從心出發，相由心生」一書，內容呈現他將攝影及詩歌融為一體的創作，在書中收錄多禎國際攝影獎中得獎作品，展現出成熟的藝術境界。

苗栗縣長徐耀昌讚揚曾進發的傑出表現，徐耀昌說，與曾進發結識多年，歲月的洗禮讓他在攝影有其獨到之處，屢屢獲得國際大獎，不但是「苗栗之光」，更是台灣之光，這一次縣府文觀局也訂購200餘本書籍，未來將發送到圖書館和各級學校，期望打造薰陶人心的藝文環境，期待能夠啟發培養下一個國際攝影大師。