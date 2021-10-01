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竹市買爆活動最大獎亮相 是魂動紅MAZDA休旅車

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅今在市府前廣場開箱最大獎百萬魂動紅MAZDA休旅車。圖／新竹市府提供
林智堅今在市府前廣場開箱最大獎百萬魂動紅MAZDA休旅車。圖／新竹市府提供

新竹市府推買爆券鼓勵民眾消費，另加碼抽汽車、Gogoro，最大獎百萬魂動紅MAZDA休旅車今在市府廣場亮相，市長林智堅今開箱，他說，竹市買爆券線上登錄開跑，今天上午10點已超過13萬人登錄，來竹市消費不限五倍卷只要500元以上之電子發票就可抽汽車、Gogoro，這輛MAZDA休旅車很適合小家庭，若能抽重實在很幸運。

最大獎紅色MAZDA休旅車外型簡潔俐落，整體流線感十足，五人座大小相當適合小家庭，吸引不少現場經過民眾紛紛上前與百萬汽車合影。

林智堅說，配合中央五倍券發放，市府推出三大加碼方案，第一是5萬份「新竹買爆券」，200元五倍券換400元買爆券，一張面額50元共8張，面額小、好花用，分為線上登錄抽籤與現場實體兌換兩方式。

現場實體兌換則可搭配10月國慶連假，10月9至10日，民眾可在市府幸福廣場、中正市場、南門市場、果菜市場、竹蓮市場、假日市集、關東市場、士林市場、南寮市場、南寮旅服中心及香山區公所共11處指定兌換處兌換；11日則在市府幸福廣場、假日市集、南寮旅服中心及香山區公所共4處兌換。請憑身分證及200元紙本五倍券前往兌換，數量有限，兌完為止。

第二是「消費滿額抽大獎」，下周五（8日）起到今年底前，民眾只要持在新竹市店家消費滿500元以上電子發票，包含百貨、賣場、商圈店家等，即可線上登錄發票序號參加抽獎，登錄越多、中獎機會越高。獎品總價值超過百萬，最大獎為紅色MAZDA休旅車，還有Gogoro、iPhone等。

其他活動獎項包括「時尚潮物」、「品牌家電」及「實用禮券」，月月抽、優惠不間斷，第一波預計於29日搭配新竹光臨藝術節活動；第二波為11月底搭配百貨周年慶；壓軸則於12月下旬，將抽出最大獎項MAZDA休旅車1台。

第三是「來去新竹住一晚，周周抽Gogoro」，市府攜手在地飯店業者推出加碼回饋方案，下周五（8日）起至今年底在活動期間內於48家指定旅宿，消費金額達800元以上，並上網登錄發票，就有機會把Gogoro抽回家。11月3日起每週三抽出Gogoro一輛，周周抽、抽獎資格持續保留，愈早消費中獎機會愈高，連續10周共10輛，邀民眾一起來去新竹住一晚，體驗風城魅力。

林智堅今在市府前廣場開箱最大獎百萬魂動紅MAZDA休旅車。圖／新竹市府提供
林智堅今在市府前廣場開箱最大獎百萬魂動紅MAZDA休旅車。圖／新竹市府提供

新竹 電子發票 休旅車

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