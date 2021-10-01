醫療院所打公費流感疫苗仍需收掛號費 自費疫苗約千元

流感疫苗今天開打，符合第一階段公費疫苗的民眾除了可以到醫療院所打疫苗，天成醫療集團等區域教學醫院也安排醫護人員到社區、里鄰為民眾打流感疫苗，考量有些長者剛打完第2劑新冠肺炎疫苗，有的醫院把社區服務調整到10月中旬開始，讓長者打兩種疫苗時，能有足夠的間隔天數安心接種疫苗。

桃園市衛生局表示，公費接種對象施打4價流感疫苗，民眾接種公費流感疫苗應攜帶健保卡，及COVID-19疫苗接種紀錄卡，且需注意與COVID-19疫苗接種間隔應至少7天，到合約院所預約或接種前，主動告知疫苗接種史。

中壢天晟醫院指出，今年符合接種公費流感疫苗的民眾按年齡、健康狀況分2階段打疫苗，與去年相同，第1階段為10月1日開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養與養護、長期照顧（服務）等機構受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦，及具有潛在疾病之高風險慢性病人，BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。

第2階段開打時程為11月15日起，施打對象則為50至64歲無高風險慢性病成人。公費疫苗免費，但到醫療院所仍需付掛號診療費；桃園市13區衛生所及流感疫苗合約院所共計280家，民眾可至衛生局官網流感疫苗專區查詢。至於自費流感疫苗連同掛號診療費約1000元，民眾可以電洽院所預約，確保可打到疫苗且節省排隊等候時間。