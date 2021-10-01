竹縣福興宮捐車助人 「巴騰堡格紋」救護車上路更醒目

新竹縣治區福興宮信徒眾多，2度獲得土地公聖筊應允後，共合資270萬元捐贈1輛救護車給新竹縣消防局，該輛救護車全面貼上「巴騰堡格紋」的反光條，行駛間更為醒目，今天正式上路。消防局長孫福佑今天也到福興宮參拜致謝，盼出勤平安順利。

福興宮捐贈的救護車由高階日系車體打造，妥善率高，救護車後艙配有前向式旋轉安全式座椅，後艙的置物櫃也改為可拆式快取系統，讓車內空間可靈活調整。

最特別的是，竹縣消防局今年向交通部公路總局提出救護車車身變更申請，新加入的救護車將全面貼上「巴騰堡格紋」的反光條，「福興宮號」救護車就是新竹縣內的第1輛巴騰堡格紋救護車；經研究指出，人眼對方塊交錯圖案敏感，可引起駕駛人注意。

孫福佑表示，巴騰堡格紋（Battenburg markings）名稱來源於其格紋狀外觀和巴騰堡蛋糕的橫切面圖案非常相似，是一種用於增強醒目程度的高可視性格紋標記，通常用於緊急車輛車身塗裝，新竹縣的巴騰堡格紋救護車以紅黃方塊交錯，更為醒目。

福興宮主委劉福登說，福興宮信徒不少，有的遠從台中、彰化來捐獻，香油錢在扣除必要支出後，每年都有些許盈餘，福興宮管理委員會考量取之社會、用之社會，想要以香油錢捐贈所轄消防隊救護車，沒想到擲筊請示土地公時，第1次就獲得「聖筊」。