快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣福興宮捐車助人 「巴騰堡格紋」救護車上路更醒目

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣福興宮捐贈1輛救護車給新竹縣消防局，該輛救護車全面貼上「巴騰堡格紋」的反光條，行駛間更為醒目，今天上路。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣福興宮捐贈1輛救護車給新竹縣消防局，該輛救護車全面貼上「巴騰堡格紋」的反光條，行駛間更為醒目，今天上路。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣治區福興宮信徒眾多，2度獲得土地公聖筊應允後，共合資270萬元捐贈1輛救護車給新竹縣消防局，該輛救護車全面貼上「巴騰堡格紋」的反光條，行駛間更為醒目，今天正式上路。消防局長孫福佑今天也到福興宮參拜致謝，盼出勤平安順利。

福興宮捐贈的救護車由高階日系車體打造，妥善率高，救護車後艙配有前向式旋轉安全式座椅，後艙的置物櫃也改為可拆式快取系統，讓車內空間可靈活調整。

最特別的是，竹縣消防局今年向交通部公路總局提出救護車車身變更申請，新加入的救護車將全面貼上「巴騰堡格紋」的反光條，「福興宮號」救護車就是新竹縣內的第1輛巴騰堡格紋救護車；經研究指出，人眼對方塊交錯圖案敏感，可引起駕駛人注意。

孫福佑表示，巴騰堡格紋（Battenburg markings）名稱來源於其格紋狀外觀和巴騰堡蛋糕的橫切面圖案非常相似，是一種用於增強醒目程度的高可視性格紋標記，通常用於緊急車輛車身塗裝，新竹縣的巴騰堡格紋救護車以紅黃方塊交錯，更為醒目。

福興宮主委劉福登說，福興宮信徒不少，有的遠從台中、彰化來捐獻，香油錢在扣除必要支出後，每年都有些許盈餘，福興宮管理委員會考量取之社會、用之社會，想要以香油錢捐贈所轄消防隊救護車，沒想到擲筊請示土地公時，第1次就獲得「聖筊」。

但當委員們興奮地帶著200萬元到消防局表示要捐贈救護車時，得知救護車為特種車輛，還需要改裝以及增購急救用專用器材，至少也要270萬元，委員們再回去向土地公請示，沒想到立刻就獲得同意，促成這樁捐車美事。福興宮號救護車將配發於福興宮「轄內」的光明專責救護分隊，在土地公的庇佑下，守護新竹縣地區的鄉親。

新竹縣福興宮捐贈1輛救護車給新竹縣消防局，該輛救護車全面貼上「巴騰堡格紋」的反光條，行駛間更為醒目，今天上路，消防局長孫福佑等人到福興宮參拜致謝。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣福興宮捐贈1輛救護車給新竹縣消防局，該輛救護車全面貼上「巴騰堡格紋」的反光條，行駛間更為醒目，今天上路，消防局長孫福佑等人到福興宮參拜致謝。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣福興宮捐贈1輛救護車給新竹縣消防局，該輛救護車全面貼上「巴騰堡格紋」的反光條，行駛間更為醒目，今天上路。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣福興宮捐贈1輛救護車給新竹縣消防局，該輛救護車全面貼上「巴騰堡格紋」的反光條，行駛間更為醒目，今天上路。圖／新竹縣消防局提供

救護車 新竹 土地公

延伸閱讀

消防救護員救人遭攻擊 全身都擦挫傷決提告

搭上Podcast風潮 新竹縣用青年角度詮釋在地文化之美

救護車闖紅燈險象環生 台南年底前試辦「延長綠燈」

女子突然捂心倒下 警方巡邏驚見立即奔上前協助

相關新聞

新竹縣今開打流感疫苗 3醫療院所受理預約打高端

新竹縣政府今天指出，竹縣今開打流感疫苗，總計14萬3000劑四價公費流感疫苗分2階段接種。另中央高端疫苗供貨穩定，凡滿2...

苗栗第3所自造及科技中心在竹南成立 培育學子科技實力

苗栗縣竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，這是縣內在北、中、南成立的第3所自造教育中心，縣長徐耀昌期許竹南科技...

新竹市進擊的公園2.0又1座！ 和平公園今開工

新竹市政府推動「進擊的公園2.0」計畫，以遊具多樣化、增加綠地、無障礙空間3大原則改造轄內10座公園，繼興南公園啟用後，...

桃市國中冷氣1度收到10元 議員批：比出租套房還狠

桃園2019年推動國中小學班班有冷氣政策，配合中央前瞻預算補助，教育局預計明年2月全部裝設完畢，但目前已有學校在使用，且...

199頭以下養豬場禁用廚餘 竹縣58家續養暫無退場

防堵非洲豬瘟，農委會公告10月起199頭以下豬場禁用廚餘、動物性廢渣等，並祭出轉用飼料、退場的補助機制。新竹縣統計轄內有...

影／享趣泰安玩APP推出 一機在手暢遊泰安

苗栗縣泰安鄉公所配合振興國旅政策，推出智慧旅遊網站及享趣泰安玩APP，盼提供民眾「一機在手、暢遊泰安」的便利，鄉公所同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。