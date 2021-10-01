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訪97歲國寶級書法名家孔昭順 楊文科允籌設藝術館
國寶級書法名家孔昭順高齡97歲，目前住在新竹縣芎林鄉文昌街自宅，新竹縣長楊文科昨天登門拜訪孔，得知孔願將畢生書畫作品無償捐給縣府，當場承諾完成孔老師畢生夙願，將請芎林鄉公所協助籌建相關藝術館，讓更多民眾欣賞孔老師的作品。
孔昭順是孔子71世裔孫，精通隸書、楷書、草書，尤擅長隸書，書法風格清朗俊逸、法度嚴謹、筆墨古樸蒼勁、氣韻瀟灑，作品享譽國際，曾辦國際書畫巡迴展。2002年廣東為他建立孔昭順紀念館，日本清水市也設立藝術祭賞孔昭順杯與孔昭順基金會。
隨著進入後疫情時代，楊文科多次拜訪在地的藝術家，昨天特別和文化局長李安妤、芎林鄉長黃正彪等人拜訪孔昭順老師；孔高齡97歲，眼睛因患黃斑部病有重聽，近年已經不寫書法，不過身體安康，住在芎林老宅，常拿著放大鏡看上好幾小時的書。
孔昭順向楊文科表達，願將畢生心血作品書畫作品無償捐給新竹縣，「是其他地方都沒有的」，楊文科聽了當場允諾要完成孔老師畢生夙願，芎林鄉長黃正彪也表示，孔老師是芎林珍貴的瑰寶，未來將在舊芎林鄉公所規畫相關藝術館。
縣府文化局指出，孔昭順1925年在廣東省信宜市出生，自青少年起就喜歡書法，在1950年到台灣6年後31歲的他開始正式臨帖，曾在芎林中學任教達33年之久，並任台灣新竹縣立圖書館館長，成立新竹縣青溪學會、中國國際暨兩岸文化藝術交流協會，以及中華國際文化藝術交流協會等藝術協會等，鞠躬盡瘁推廣教育藝文。
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