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竹市環保局結合餐影業者 推「環保消費‧外送re餐盒」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市環保局與10家特色餐飲店合作，推出「環保消費‧外送re餐盒」活動，民眾訂餐時可指定使用環保餐盒，用餐結束後稍作清潔，就會有配送人員於約定時間回收。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局與10家特色餐飲店合作，推出「環保消費‧外送re餐盒」活動，民眾訂餐時可指定使用環保餐盒，用餐結束後稍作清潔，就會有配送人員於約定時間回收。圖／新竹市政府提供

防疫期間免洗餐具使用量暴增，如今疫情趨緩，為推動免洗餐具源頭減量，新竹市環保局與10家特色餐飲店合作，推出「環保消費‧外送re餐盒」活動，民眾訂餐時可指定使用環保餐盒，用餐結束後稍作清潔，就會有配送人員於約定時間回收，即日起至11月30日，使用環保餐盒的民眾可享有隨餐附贈的7-11咖啡卡或店家特調咖啡1份，每店提供100份，竹市共計1000份咖啡，還可參加抽獎，拿走1000元百貨禮券，共30個名額。

環保局長江盛任指出，今年首次推出外送餐盒使用環保餐盒，民眾若指定使用環保餐盒，店家會將其裝滿美食，提供外送或民眾自取，用餐完畢僅須清空餐盒、稍作清潔，集中餐盒後，會由「即時物流媒合平台Lalamove」配送人員於約定時間回收，藉此減少一次性垃圾的產出量。

「環保消費‧外送re餐盒」活動除讓指定環保餐具的民眾享受美食餐盒外，還可擁有一杯香醇咖啡，另有抽獎機會。抽獎活動透過餐盒上的貼紙，由民眾掃描專屬QR碼，即可登錄抽獎資料參加抽獎。獎項為1000元百貨禮券，共有30名，登錄次數越多，中獎機會越大。12月7日將於環保局資源回收網公告中獎名單（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）。

今年與環保局合作的10家特色餐飲店包括小倉廚kitchen loft、飛行樹屋咖啡、新村小商號、藍屋子109號、小食光餐盒、MR咖哩大魯閣湳雅店、舒醒熊VeganBear手作坊、節氣私廚、Pa Duola帕朵拉義式餐廳新竹店、醞釀生活竹科店。

新竹市環保局與10家特色餐飲店合作，推出「環保消費‧外送re餐盒」活動，民眾訂餐時可指定使用環保餐盒，用餐結束後稍作清潔，就會有配送人員於約定時間回收。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局與10家特色餐飲店合作，推出「環保消費‧外送re餐盒」活動，民眾訂餐時可指定使用環保餐盒，用餐結束後稍作清潔，就會有配送人員於約定時間回收。圖／新竹市政府提供

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