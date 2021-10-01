養豬場禁用廚餘 鄭文燦：中央補助多少、桃園比照加碼

為防堵非洲豬瘟，農委會公告10月起199頭以下豬場禁用廚餘、動物性廢渣等，同時以飼養數量、面積數有退場補助機制；桃園市長鄭文燦今主持防疫會議宣布，桃園199頭以下養豬場有170場，將採取「雙倍加碼方案」，農委會補助多少、桃園就比照補助，同時適用轉用飼料、鼓勵退場。

鄭文燦說，農委會昨發布暫停使用廚餘，10月起199頭規模以下畜牧場，禁止使用廚餘或動物廢渣，農委會推出兩方案中，轉型飼料部分未達20頭補助5萬元，20至49頭補助2萬元，50至99頭補助10萬元，100至199頭補助20萬元。

鄭文燦表示，桃園市目前199頭以下養豬場有170場，其中使用廚餘的有68場，若改用飼料，針對這68場會對等補助，「農委會補助多少錢，桃園就加碼雙倍補助」。

另獎勵退場方案部分，農委會以未達20頭、1頭1萬元，養豬場100平方公尺以下補助40萬元，101至500平方公尺補助50萬元，501平方公尺以上補助60萬元，除按照面積、養殖頭數，還有拆除費用每平方公尺60元，上限15萬元等。

鄭文燦說，針對退場獎勵金，桃園市同樣同額加碼，一樣有雙倍獎勵，比如100平方公尺以下，農委會補助40萬元，桃園也補助40萬元讓他退場。

另鄭文燦也提到，有關桃園校園開放、戶外教學標準，因目前國、高生正在接種BNT疫苗，以學校為單位假設完成第一劑間隔滿14天，學校就可以戶外教學，並做校園場地開放、場地外借用。

桃園目前疫苗接種涵蓋率，劑次有147萬7553人，佔65.01％，其中接種第一劑有127萬1080人、佔55.92％，完整接種兩劑有20萬6474人，佔9.08％，預估10月接種第1劑可以穩定超過70％，兩劑可望接近30％，所以10月是疫苗接種轉捩點。