桃園金屬切割廠做公益 捐贈復康巴士造福身障者

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
緯虹公司深耕桃園25年，今天捐贈復康巴士一輛，回饋鄉里。記者楊湛華／攝影
緯虹公司深耕桃園25年，今天捐贈復康巴士一輛，回饋鄉里。記者楊湛華／攝影

緯虹公司1997年於桃園市成立，將邁入第25個年頭，長年積極投入社會公益，總經理鄒平貴有感身心障礙者交通需求之重要，今天捐贈社會局復康巴士一輛，盼造福行動不便的身心障礙人士。

緯虹精密科技有限公司位在桃園市中壢區，經營雷射金屬切割及鈑金事業，是少數具有雷射切割、板金銲接、粉體烤漆的一條龍生產實力的雷射板金廠，在中壢、觀音、新屋設有工廠，產品包括捷運閘門、台電變壓器、太陽能變流器等各式外殼，在地耕耘邁入第25個年頭。

總經理鄒平貴長年積極參與社會公益活動，近期得知市府積極募集復康巴士投入營運及舊車汰換，有感身心障礙者復康巴士交通需求之迫切，今天捐贈復康巴士一輛，盼造福行動不便之身心障礙朋友。

社會局表示，目前復康巴士車輛數已達183輛，社會局持續掌握乘客使用情形，調整車輛配置與車班安排，感謝緯虹精密科技公司熱心公益讓身心障礙者行動更便利，更鼓勵社會各界善心人士共襄義舉捐贈復康巴士，讓身心障礙者有更多可使用之復康巴士，除就醫、就學外，也更能走出戶外參與社會活動，營造桃園市成為一個最宜居友善的「幸福桃花園」。

緯虹公司捐贈復康巴士一輛，市長鄭文燦與總經理鄒平貴（右）登車合影。記者楊湛華／攝影
緯虹公司捐贈復康巴士一輛，市長鄭文燦與總經理鄒平貴（右）登車合影。記者楊湛華／攝影
緯虹公司捐贈復康巴士一輛。記者楊湛華／攝影
緯虹公司捐贈復康巴士一輛。記者楊湛華／攝影

巴士 桃園 捷運

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