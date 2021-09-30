桃園金屬切割廠做公益 捐贈復康巴士造福身障者

緯虹公司1997年於桃園市成立，將邁入第25個年頭，長年積極投入社會公益，總經理鄒平貴有感身心障礙者交通需求之重要，今天捐贈社會局復康巴士一輛，盼造福行動不便的身心障礙人士。

緯虹精密科技有限公司位在桃園市中壢區，經營雷射金屬切割及鈑金事業，是少數具有雷射切割、板金銲接、粉體烤漆的一條龍生產實力的雷射板金廠，在中壢、觀音、新屋設有工廠，產品包括捷運閘門、台電變壓器、太陽能變流器等各式外殼，在地耕耘邁入第25個年頭。

總經理鄒平貴長年積極參與社會公益活動，近期得知市府積極募集復康巴士投入營運及舊車汰換，有感身心障礙者復康巴士交通需求之迫切，今天捐贈復康巴士一輛，盼造福行動不便之身心障礙朋友。