苗縣與聯大攜手 建構「廉能苗栗、優質工程」合作機制

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府與國立聯合大學上午共同簽署工程倫理及誠信廉能合作意向書，雙方將攜手推動工程倫理融入式課程學習方案，建構「廉能苗栗、優質工程」的產官學合作機制。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府與國立聯合大學上午共同簽署工程倫理及誠信廉能合作意向書，雙方將攜手推動工程倫理融入式課程學習方案，建構「廉能苗栗、優質工程」的產官學合作機制。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府及國立聯合大學為精進工程品質並建立建築及營造相關產業的誠信價值，同時增進學子在工程倫理的認知，上午由縣長徐耀昌、聯大校長李偉賢在縣府共同簽署工程倫理及誠信廉能合作意向書，雙方將攜手推動工程倫理融入式課程學習方案，建構「廉能苗栗、優質工程」的產官學合作機制。

簽署儀式上午在縣府201會議室舉行，縣府代表人為縣長徐耀昌，陪同者有政風處長王明朝與工務處長古明弘；聯大代表人為校長李偉賢，陪同者有副校長胡宣德及土木與防災工程學系主任王承德，簽署儀式由法務部廉政署防貪組長陳培志、地檢署主任檢察官莊佳瑋共同見證。

雙方簽署合作意向書的重點包括，由縣府轉贈法務部廉政署與公共工程委員會共同彙編的「工程人員法令遵循及倫理回答」書25本，提供聯大作為學科與實作課程教學使用之參考；縣府於110學年度協助邀專家學者講授相關職能提升之課程訓練，校方同意縣府收錄授課過程作為未來成果發布資料；縣府與聯大共同合作辦理工程倫理相關的學術研討會或成果發表。

徐耀昌表示，他從政30年來，很早就倡議中港溪地區亟須「北橫」帶動地方便捷交通，但歷經20年立委任期仍未能定案，直到快政黨輪替前夕才獲中央核定，顯見行政效率欠佳，1條北橫竟要分段施工，歷時20多年才全線通車，可說是天大笑話。後來因廠商兼顧品質與工期，去年終於順利完工，更難得還為苗栗縣拿到20年來首座公共工程金質獎。

他強調，有好的公共工程品質才能長長久久，像聯大路顧好品質又能提前完工，早1天完工就提供師生多1天安全保障，這次縣府與聯大簽署合作意向書，不論對未來的人才培育或公共工程品質都有正面效益。

縣府政風處處長王明朝表示，這次專案活動由政風處及工務處共同舉辦，10月還將辦理線上論壇，希望藉由這次產官學合作，將苗栗縣重視「工程倫理及廉能誠信」的施政建設理念帶進校園，讓學子從業前即體認「廉政」對工程建設的重要，認真負責並廉潔做好每個工程案件。

苗栗縣政府與國立聯合大學上午共同簽署工程倫理及誠信廉能合作意向書，雙方將攜手推動工程倫理融入式課程學習方案，建構「廉能苗栗、優質工程」的產官學合作機制。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府與國立聯合大學上午共同簽署工程倫理及誠信廉能合作意向書，雙方將攜手推動工程倫理融入式課程學習方案，建構「廉能苗栗、優質工程」的產官學合作機制。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府與國立聯合大學上午共同簽署工程倫理及誠信廉能合作意向書，雙方將攜手推動工程倫理融入式課程學習方案，建構「廉能苗栗、優質工程」的產官學合作機制。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府與國立聯合大學上午共同簽署工程倫理及誠信廉能合作意向書，雙方將攜手推動工程倫理融入式課程學習方案，建構「廉能苗栗、優質工程」的產官學合作機制。圖／苗栗縣政府提供

倫理 徐耀昌 苗栗縣

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