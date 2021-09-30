苗栗公費流感疫苗10月起開打

苗栗縣公費流感疫苗將於明天10月1日開打，新冠肺炎疫苗接種作業也持續進行，縣衛生局強調今年公費流感疫苗實施對象與去年相同，第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員等11大類族群。此外，縣內65歲以上從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗，左手打流感疫苗、右手打肺炎鏈球菌疫苗，但這2種疫苗同時接種服務，僅18鄉鎮市衛生所提供。

苗栗縣衛生局指出，公費流感疫苗第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧服務等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職、五專一至三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11大類族群。

第2階段開打對象為50至64歲無高風險慢性病成人，開打時間為11月15日。因流感疫苗分梯次到貨及考量與BNT、HPV疫苗間隔需要，苗栗縣流感疫苗校園集中接種10月12日起執行，將由8家醫院承做7鄉鎮市，其餘鄉鎮由11家衛生所入校服務。

衛生局指出，衛生所及合約醫療院所目前也正執行新冠疫苗施打，並排定數種疫苗接種，依各單位接種量能，流感苗開打日期有所不同，民眾可先洽合約醫療院所進行網路或電話預約，以確保可施打疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。