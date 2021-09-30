桃竹苗機車駕訓破3千人 竹市企業加碼補助50人

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天下午舉行新竹市道路安全聯席會報，特別感謝2家企業加碼補助50個機車駕訓的補助名額，提供給新竹市民使用。圖／新竹區監理所提供
新竹市政府今天下午舉行新竹市道路安全聯席會報，特別感謝2家企業加碼補助50個機車駕訓的補助名額，提供給新竹市民使用。圖／新竹區監理所提供

公路總局近年鼓勵民眾考照前先上機車駕訓，並提供1300元補助，桃竹苗地區今年報名參訓人數已逾3000人。新竹市政府今天下午舉行新竹市道路安全聯席會報，特別感謝2家企業加碼補助50個名額，提供給新竹市民使用，公私攜手合作提升道路安全。

新竹市道路安全聯席會報由副市長沈慧虹主持，會中頒發感謝狀給驊洲運輸股份有限公司董事長鄭日省、建興通運股份有限公司董事長陳凱恩，感謝其提供普通重型機車駕訓班補助名額，也盼民眾考照前透過正規管道學交通知識及駕駛技能，減少事故。

配合交通部推動10月為「交通安全月」，沈慧虹今天也和新竹區監理所所長吳季娟、新竹市監理站站長朱詩蘅與道安委員們共同宣導「路口安全」，呼籲駕駛人行經路口減慢車速並停讓，行人也要「路口慢看停 行人停看聽」。

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