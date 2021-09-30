監察院來函 通霄自強路夜市牴觸自治條例即日起停業

苗栗縣通霄鎮周五流動夜市去年9月遷移到福德路、信義路口間的自強路段，不料引起外界質疑違反通霄鎮攤販管理自治條例道路不可設攤的規定，監察院針對此事發函要求修法前不得設置及開業，通霄鎮公所昨天接獲縣府函轉的公文，決定即日起停止自強路夜市營運，必須等未來鎮民代表會通過修改自治條例才能恢復。

通霄鎮公所指出，鎮內周五的流動夜市早年在大牌新村的私有地設置，後來移轉至自強路攤販集中區崇仁路、光復路間的路段營業，長度有一、二百公尺，去年9月鎮公所與創意行銷公司簽約，由對方辦理招商，將自強路夜市遷移數百公尺到目前的路段。

鎮公所表示，昨天接獲縣府函轉監察院的公文，因夜市在現有道路上營業，違反通霄鎮攤販管理自治條例第12條新設攤販集中區不得在現有 道路設置的規定，且有民眾提出質疑，目前夜市營業地點牴觸自治條例，因此只能宣布即日起停止營運，未來如要重新恢復營業，必須由代表會修改自治條例規定，但去年鎮公所就曾送過修正案，但遭到擱置，未來即使提修正案能獲代表支持通過，也是未知數。