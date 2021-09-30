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世界客博會砸1.8億元蓋館 桃議員不滿只一頁報告帶過

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
世界客家博覽會延至2023年舉辦，將以1.8億元興建主場館「世界館」，但議員都不滿客家局只以一頁報告帶過，完全不提有無疫情備案。記者朱冠諭／翻攝
世界客家博覽會延至2023年舉辦，將以1.8億元興建主場館「世界館」，但議員都不滿客家局只以一頁報告帶過，完全不提有無疫情備案。記者朱冠諭／翻攝

爭議不斷的世界客家博覽會延至2023年舉辦，將以1.8億元興建主場館「世界館」，將呈現各國客家文化和接待客屬宗親，另個「台灣館」選在興建中的桃園會展中心設館，今天不分藍綠議員都不滿客家局只以一頁報告帶過，完全不提有無疫情備案等，對此，市府表示客委會已有備案。

世界客家博覽會總經費15億元，由客委會以前瞻基礎建設計畫編12億元特別預算，市府自籌3億。興建世界館預估將耗資1.8億元，另斥資4.7億元建置主展區。

市議員舒翠玲、徐玉樹質疑，客家局已經蓋了台灣客家茶文化館、乙未戰役紀念公園、永安海螺文化體驗園區及北區客家會館等4館舍，為了世界客家博覽會又再蓋世界館，但整體規畫只用一張紙的篇幅報告，細節說明不清，若疫情延續到2024年，展覽必須改在線上舉辦，現在花錢蓋館豈不浪費？市議員陳雅倫也詢問客家局，若疫情持續是否有備案？

客家局長黃傅淑香表示，世界客家博覽會除主展區的世界館以外，其餘展區皆使用既有場館，世界館將於亞洲矽谷研發中心2棟建物預定地旁的空地上興建，桃園會展中心在展覽期間則先作為「台灣館」，展期結束後交由航空城運用。

市府指出，世界客家博覽會規畫以桃園北區客家會館、乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館、橫山書法藝術館和國際原住民文化創意產業園區作為副展區，另整合既有藝文館舍作為衛星展區，串連閩南、原住民、眷村、新住民等議題。

市府表示，世界客家博覽會隨時關注疫情趨勢，未來是否改成線上展演，會視疫苗覆蓋率和國境解封程度來評估。

疫情 桃園 原住民

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