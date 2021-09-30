改善海岸遊憩景點 苗栗慢魚海岸獲補助近億元

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗慢魚海岸獲補助進行龍鳳旅遊驛站改善工程、後龍海風景觀廊道服務設施優化工程，圖為龍漁港周邊遊憩帶。本報資料照片
苗栗慢魚海岸獲補助進行龍鳳旅遊驛站改善工程、後龍海風景觀廊道服務設施優化工程，圖為龍漁港周邊遊憩帶。本報資料照片

苗栗縣近年推動苗栗國際慢魚運動及慢魚海岸觀光環境建置，最近獲交通部核定魅力旅遊據點營造計畫經費8800萬元，將辦理台61線龍鳳旅遊驛站改善工程、後龍海風景觀廊道服務設施優化工程，盼優化苗栗海岸的遊憩據點，打造苗栗慢魚海岸觀光遊憩旅遊帶亮點，2項工程預計年底前發包，明年底施設完成；苗栗推動慢魚海岸的步伐已加快，目前在通霄、苑裡兩地推出的苗南海地景藝術節長達1個月，通霄展場並延長開放時間。

苗栗縣文化觀光局指出，這次獲核定的「台61線龍鳳旅遊驛站改善工程」，主要聚焦於苗栗慢魚海岸遊憩旅遊帶的重要據點進行環境改善與設施優化，包括竹南龍鳳遊憩區及周邊假日之森內的海洋青創基地，將建置全區觀光指標及導覽解說設施、浪漫沙灣觀光環境整備、親海休憩服務設施優化，還有水域活動遊憩基礎設施改善等，盼活化龍鳳遊憩區的使用機能，並串接竹南濱海遊憩區資源，形成苗栗海岸線的觀光遊憩亮點。

「後龍海風景觀廊道服務設施優化工程」是後龍海風景觀路廊的示範段（好望角至拱天宮段），串接後龍好望角至通霄精鹽廠周邊的路段及白沙屯拱天宮文化遊憩區，主要工程包括4公里海岸廊道環境及安全設施改善、既有觀海涼亭設施改善、過港隧道南段步道景觀優化、白沙屯拱天宮文化觀光遊憩區環境改善等，盼改善觀光遊憩服務設施與環境優化，建構完善的觀光旅遊環境，提昇遊憩品質。

文觀局指出，苗南海地景藝術節9月25日已開幕，在通霄濱海遊憩區、苑港濱海公園、心雕居盛大展出逾30件大型公共、裝置藝術作品，將展至10月24日，連日來吸引不少民眾拍照打卡，通霄濱海遊憩區為讓更多遊客參與，每日閉園時間即日起延後至晚間6時30分。

苗栗慢魚海岸獲補助進行龍鳳旅遊驛站改善工程、後龍海風景觀廊道服務設施優化工程，圖為龍漁港周邊遊憩帶。記者胡蓬生／攝影
苗栗慢魚海岸獲補助進行龍鳳旅遊驛站改善工程、後龍海風景觀廊道服務設施優化工程，圖為龍漁港周邊遊憩帶。記者胡蓬生／攝影
苗栗慢魚海岸獲補助進行龍鳳旅遊驛站改善工程、後龍海風景觀廊道服務設施優化工程，圖為龍漁港周邊遊憩帶。記者胡蓬生／攝影
苗栗慢魚海岸獲補助進行龍鳳旅遊驛站改善工程、後龍海風景觀廊道服務設施優化工程，圖為龍漁港周邊遊憩帶。記者胡蓬生／攝影
苗栗慢魚海岸觀光環境建置，最近獲交通部核定魅力旅遊據點營造計畫經費8800萬元，將辦理台61線龍鳳旅遊驛站改善工程、後龍海風景觀廊道服務設施優化工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗慢魚海岸觀光環境建置，最近獲交通部核定魅力旅遊據點營造計畫經費8800萬元，將辦理台61線龍鳳旅遊驛站改善工程、後龍海風景觀廊道服務設施優化工程。圖／苗栗縣政府提供

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