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天天抽10輛Gogoro 商圈嘉年華在竹圍漁港登場

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（前排左5）為「耀台灣、躍國際」嘉年華宣傳，現場加碼活動期間每天抽獎送10輛Gogoro電動機車。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦（前排左5）為「耀台灣、躍國際」嘉年華宣傳，現場加碼活動期間每天抽獎送10輛Gogoro電動機車。圖／桃園市政府提供

新冠肺炎疫情影響，許多大型展覽停辦、商圈市場待振興。中華民國全國商業總會與中華民國全國中小企業總會10月8日至10月10日，將在竹圍漁港舉辦「耀台灣、躍國際」大型嘉年華會，現場有近200攤婚紗、美容及特色伴手禮展出，桃園市政府也加碼推好康，活動期間天天抽獎送10輛Gogoro電動機車。

中華民國全國商圈總會指出，全球受疫情影響，經濟大幅衰退，台灣經歷三級警戒和Delta變種病毒入侵，國外觀光客減少，國內民眾外出用餐消費意願低，景氣更是明顯下滑，對商圈衝擊嚴重，期望藉由此次活動，重新帶領民眾走進商圈，重現過往榮景。

桃園市長鄭文燦今天為「耀台灣、躍國際」嘉年華宣傳，強調無論電商和網購再盛行，民眾逛商圈、逛夜市的喜好和習慣仍無可取代，而且台灣的商圈文化正在趕上日本，全國近200個商圈都各自有獨特魅力，在導覽跟支付方面也都在推數位轉型，鼓勵民眾走進消費。

全國商圈總會長胡神賀致詞時除了感謝鄭文燦鼎力相助，也期望透過商圈各項工作的推動，達到型塑特色產業和魅力，進而邁向國際市場。

鄭文燦也宣布，嘉年華活動舉辦期間，民眾只要來現場消費，就有機會把Gogoro電動機車騎回家，每天將抽出10位幸運兒，希望擴大振興活動規模，吸引消費人潮回流。

桃園市長鄭文燦（左2）為「耀台灣、躍國際」嘉年華宣傳，現場加碼活動期間每天抽獎送10輛Gogoro電動機車。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦（左2）為「耀台灣、躍國際」嘉年華宣傳，現場加碼活動期間每天抽獎送10輛Gogoro電動機車。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦為「耀台灣、躍國際」嘉年華宣傳，現場加碼活動期間每天抽獎送10輛Gogoro電動機車。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦為「耀台灣、躍國際」嘉年華宣傳，現場加碼活動期間每天抽獎送10輛Gogoro電動機車。圖／桃園市政府提供

鄭文燦 桃園

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