桃市圖總館中央補助在哪？議員批鄭文燦政見跳票

桃園市立圖書總館預計明年中完工啟用，但市議員質疑，市府去年說會爭取中央補助10億元，實際上中央補助多少？文化局長莊秀美表示，市府都有將計畫書送到中央，教育部曾承諾會多編一點建校經費給市府教育局，教育局再將經費撥給文化局使用，但教育局認為這項預算恐與所定用途不符，目前只能先由交通部補助地下停車場的建設費用。

桃園市立圖書館總館在市府園區，啟用逾37年，館舍不敷使用，市府在藝文展演中心旁興建新總館，現工程進度為76.9%，預定明年7月竣工。

市議員黃婉如表示，市圖總館總經費高達12億，去年市府說地方負擔2億，會爭取中央補助10億，預算才獲議會同意墊付，但中央實際上到底補助多少？不能每次為了要通過預算就用墊付款；如果中央有承諾，「誰答應就跟誰要」，現在拿不到中央補助，市長鄭文燦的政見豈不是跳票？

市議員葉明月也說，桃園負債越來越高，中央對桃園的補助非常少，如果教育部親自答應要給補助，地方政府卻拿不到，是中央看不起桃園，還是欺騙桃園人？

文化局表示，新建總館和停車場興建工程經費共31億5438萬元，交通局停管基金挹注6億6千200萬，文化局也向教育部爭取「前瞻基礎建設第二期計畫」10億。

文化局表示，鄭文燦曾和莊秀美拜會教育部長潘文忠，潘文忠當場承諾願意補助，但後續教育部表示前瞻計畫經費僅能補助學校機關，因此教育部增加市府教育局設校補助款，基於市府一體，教育部補助設校基金等同減少市府負擔。