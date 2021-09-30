桃65萬老少流感疫苗明開打 鄭文燦：與其他疫苗隔7天

明天10月1日起流感疫苗、新冠疫苗陸續開打，桃園市長鄭文燦今天中午表示，10月1日展開流感疫苗開打，第一階段的幼童、高中以下學生及65歲以上長者，超過65萬人接種，高中以下學生到校施打、65歲以上長者到醫療院所預約施打，與目前高中生、國中生BNT疫苗間隔7天以上。

針對恩主公醫院錯打BNT原液事件，鄭文燦說，今天到中壢國中去看國中生BNT疫苗第一天開打，負責的醫院團隊e很細心，特別設置一個疫苗稀釋站，由專職的護理人員執行，將0.45ml的BNT疫苗先用生理食鹽水1.8ml加入混合之後，一瓶可以抽6劑，疫苗劑量不能出差錯，程序很嚴謹，避免打錯，負責的醫院團隊都很用心。

鄭文燦表示，10月1日起，桃園超過65萬人進行流感疫苗施打，第一階段有幼童、高中以下學生到校施打、65歲以上長者到醫療院所預約，11月15日以後，進行50到64歲的中壯年者施打流感疫苗，也呼籲接種者如有接種其他COVID-19疫苗，都要疫苗間隔7天以上。

市政府目前還進行第9、10期疫苗接種、老人莫德納第二劑專案施打，預估到10月底，桃園第一劑疫苗覆蓋率將達到7成、第二劑疫苗覆蓋率將近3成，醫護團隊會用最快速度完成，他也非常謝謝所有醫護人員的努力。