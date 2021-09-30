聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃65萬老少流感疫苗明開打 鄭文燦：與其他疫苗隔7天

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明10月1日起流感疫苗、新冠疫苗多項陸續開打。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦說明10月1日起流感疫苗、新冠疫苗多項陸續開打。記者曾增勳／攝影

明天10月1日起流感疫苗、新冠疫苗陸續開打，桃園市長鄭文燦今天中午表示，10月1日展開流感疫苗開打，第一階段的幼童、高中以下學生及65歲以上長者，超過65萬人接種，高中以下學生到校施打、65歲以上長者到醫療院所預約施打，與目前高中生、國中生BNT疫苗間隔7天以上。

針對恩主公醫院錯打BNT原液事件，鄭文燦說，今天到中壢國中去看國中生BNT疫苗第一天開打，負責的醫院團隊e很細心，特別設置一個疫苗稀釋站，由專職的護理人員執行，將0.45ml的BNT疫苗先用生理食鹽水1.8ml加入混合之後，一瓶可以抽6劑，疫苗劑量不能出差錯，程序很嚴謹，避免打錯，負責的醫院團隊都很用心。

鄭文燦表示，10月1日起，桃園超過65萬人進行流感疫苗施打，第一階段有幼童、高中以下學生到校施打、65歲以上長者到醫療院所預約，11月15日以後，進行50到64歲的中壯年者施打流感疫苗，也呼籲接種者如有接種其他COVID-19疫苗，都要疫苗間隔7天以上。

市政府目前還進行第9、10期疫苗接種、老人莫德納第二劑專案施打，預估到10月底，桃園第一劑疫苗覆蓋率將達到7成、第二劑疫苗覆蓋率將近3成，醫護團隊會用最快速度完成，他也非常謝謝所有醫護人員的努力。

流感疫苗 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

桃市府周邊車位不足 斥資6.87億打造廈門立體停車場

桃園國中生打BNT 14天後起校外教學市府有補助

桃園微光庇護工場蘆竹店開幕 鄭文燦一日店長強烈促銷

桃園祭孔典禮鄭文燦擔任正獻官 遇疫情禁民眾觀禮

相關新聞

苗縣與聯大攜手 建構「廉能苗栗、優質工程」合作機制

苗栗縣政府及國立聯合大學為精進工程品質並建立建築及營造相關產業的誠信價值，同時增進學子在工程倫理的認知，上午由縣長徐耀昌...

監察院來函 通霄自強路夜市牴觸自治條例即日起停業

苗栗縣通霄鎮周五流動夜市去年9月遷移到福德路、信義路口間的自強路段，不料引起外界質疑違反通霄鎮攤販管理自治條例道路不可設...

世界客博會砸1.8億元蓋館 桃議員不滿只一頁報告帶過

爭議不斷的世界客家博覽會延至2023年舉辦，將以1.8億元興建主場館「世界館」，將呈現各國客家文化和接待客屬宗親，另個「...

改善海岸遊憩景點 苗栗慢魚海岸獲補助近億元

苗栗縣近年推動苗栗國際慢魚運動及慢魚海岸觀光環境建置，最近獲交通部核定魅力旅遊據點營造計畫經費8800萬元，將辦理台61...

天天抽10輛Gogoro 商圈嘉年華在竹圍漁港登場

新冠肺炎疫情影響，許多大型展覽停辦、商圈市場待振興。中華民國全國商業總會與中華民國全國中小企業總會10月8日至10月10...

桃市圖總館中央補助在哪？議員批鄭文燦政見跳票

桃園市立圖書總館預計明年中完工啟用，但市議員質疑，市府去年說會爭取中央補助10億元，實際上中央補助多少？文化局長莊秀美表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。