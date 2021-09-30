搭上Podcast風潮 新竹縣用青年角度詮釋在地文化之美

疫情以來，居家辦公、遠距教學已成為常態，民眾生活發生翻天覆地的改變，卻也帶起一波以聲音傳播、廣播形式為主的數位平台Podcast（播客）風潮，新竹縣府也抓準機會合作影視設備龍頭代理商正成集團，將找來青年製播節目，推廣新竹縣的在地文化與人文美食。

縣長楊文科表示，大部分外縣市的人對新竹的印象容易侷限於竹科、高科技產業密集等，但其實新竹縣是個科技、文化並茂的年輕城市，還有許多豐富的在地文化和美食美景，例如客家文化、大霸尖山，以及近幾年很熱門的上帝的部落司馬庫斯等，都是新竹縣之美，值得大家細細品味。

楊文科對於時下青年所接觸資訊的管道，以及Podcast這樣新形態的媒體流行趨勢，感到十分有興趣，因此也希望鼓勵在地青年製播Podcast，盼透過創新的模式推出節目，縣府則規畫與新竹縣青年諮詢委員會、新創團隊或企業二代接班人等合作製播，讓節目更能貼近青年朋友，以青年得角度詮釋在地之美。

這次與縣府合作的正成集團，贊助價值5萬元的Podcast設備，包括RODE Caster Pro混音工作台、PODMIC麥克風及聲海的監聽耳機等。

正成集團副總經理丘紘豪說，光是去年台灣新增的Podcast節目就超過5800檔，不僅是網紅或藝人，許多企業和媒體都創立起自己的專屬頻道，其中超過8成以上的Podcast設備，都由正成集團供應。

丘紘豪也說「不過在公家單位，用Podcast這樣新型態的模式宣傳地方特色的並不多」，因此當他得知新竹縣政府有意願做這樣的事時，就決定要全力相挺，這也是首度與公家單位合作，希望能盡所能讓更多台灣的朋友認識新竹。