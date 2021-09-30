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桃市府周邊車位不足 斥資6.87億打造廈門立體停車場

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市廈門立體停車場斥資6.87億元興建，今舉行上梁儀式，市長鄭文燦（中）親臨現場見證。記者陳俊智／攝影
桃園市廈門立體停車場斥資6.87億元興建，今舉行上梁儀式，市長鄭文燦（中）親臨現場見證。記者陳俊智／攝影

桃園市政府周邊停車位不足長年被民眾詬病，市長鄭文燦上任後積極改善，斥資6.87億元興建廈門街立體停車場，並獲中央前瞻計畫1.11億元補助，今天舉行上梁儀式，預計明年6月完工。

桃園市交通局指出，廈門街立體停車場為地下1層、地上8層多功能建築建築，除了提供247格汽車停車位、54格機車停車位，1樓還有聯合市民活動中心，7、8樓為交通局辦公廳舍，有望舒緩市府辦公廳舍不足情形。

廈門立體停車場獲前瞻補助1.11億元，其餘款項由市府自籌；另外，文化局前廣場地下停車場也獲前瞻1.73億元補助，目前規畫160格汽車停車位、700格以上機車停車位，舒緩市府周邊機車停車格不足情形。

市長鄭文燦表示，桃園以前蓋停車場進度大約1年1個，自他上任以後，已經規畫20個停車場，有16個獲前瞻補助，市府周邊除了府前地下停車場，新增了南門、廈門和文化局前廣場3個停車場，南門已經啟用，廈門預計明年6月完工，文化局前廣場則在設計中。

鄭文燦也說，桃園行政園區正在微整形，未來環保局將進駐舊司法園區、捷運工程局進駐水利會舊址、新建工程處進駐欣桃天然氣大樓、交通局將進駐廈門立體停車場樓上，未來市府周邊將有不同風貌。

桃園市廈門立體停車場斥資6.87億元興建，今舉行上梁儀式，市長鄭文燦表示桃園行政園區正在微整型，未來將有不同風貌。記者陳俊智／攝影
桃園市廈門立體停車場斥資6.87億元興建，今舉行上梁儀式，市長鄭文燦表示桃園行政園區正在微整型，未來將有不同風貌。記者陳俊智／攝影
桃園市廈門立體停車場斥資6.87億元興建，今舉行上梁儀式，市長鄭文燦（灰衣者）擔任主祭祈求工程順利平安。記者陳俊智／攝影
桃園市廈門立體停車場斥資6.87億元興建，今舉行上梁儀式，市長鄭文燦（灰衣者）擔任主祭祈求工程順利平安。記者陳俊智／攝影

停車場 廈門 桃園

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