桃捷旅客腰斬資本快賠光 議員：降價衝運量才是王道

受疫情衝擊，機場捷運旅客腰斬，桃園捷運虧損累累，快賠光資本額，桃捷提出撙節措施、爭取補助和行銷方案因應作法，桃園市議員今天下午表示，桃捷就是要「衝運量」，調降票價、來爭取增加通勤族運量，靠自己本業賺錢、而非靠補助美化帳面。也有市議員認為，為抓住通勤客，即便虧損亦應由政府挹注財源。

市議員牛煦庭認為，當初機捷著眼機場運量，但是機場運量只佔五、六成，今年碰上疫情，機場運量幾乎歸零，仍有部分通勤族搭乘，既是一條大眾捷運，他不主張一定要賺錢，若因大眾運量虧損，應由政府預算支應，如同人民繳稅換公共服務。

牛表示，桃捷提出撙節、爭取補助和行銷方案設法賺錢，但是機捷是疫情受創最深，困境是通勤客運量不夠，而非撙節和開源、不投資，反而要加大力氣去做忠誠會員回饋、通勤套票等方案，他一直希望調降票價抓住通勤客，若因此虧損應由政府挹注，若能爭取防疫補助，讓營運回復正常，是可以接受，最終還是要「衝運量」、做基本投資，讓民眾方便。

市議員劉勝全認為，「機捷是錢坑」，桃捷近年靠廣告等業外收費有限，本業沒做好才年年虧損，如今快燒掉一個資本額，虧損理應股東依比例分攤，台北市、新北市府股東卻都沒拿錢墊付，全靠桃園市府「買單」，之前賺錢是靠補助，讓帳面好看、而非靠自己賺錢。

劉表示，桃捷持續虧損不是疫情，反而應利用這次總體檢，尤其檢討為何用人費用逐年成長，資產帳目回歸現實呈現、非以補助美化帳面，應設法降低票價、增加運量，降低空車率，強化開源節流措施，「要靠自己賺錢而非補助」，否則運量回到每天6萬人次還是虧錢。