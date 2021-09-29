桃園捷運潛盾機靠視訊教學組裝 議員憂發生意外難究責

桃園捷運綠線因新冠肺炎疫情影響，整體工程進度落後0.99%，但桃園市捷運工程局今天在市議會工作報告強調不見得會延後完工，引發國民黨籍市議員不滿，相繼質疑完工期程和品質；捷運工程局長陳文德表示，工程是委外進行，如果未來廠商投入更多資源，確實不見得會延宕，而潛盾機的品質也有廠商負責。

據悉，捷運綠線主要分為GC01、GC02和GC03三個標案發包分頭進行， GC01屬八德、蘆竹地區的高架路段，GC02標是經八德區介壽路抵桃園火車站的地下路段，GC03則是經桃園區中正路往蘆竹的地下路段。

市議員黃婉如首先指出，捷運綠線G10站周邊民眾反映工程工程圍籬擋住店面大門，影響生意，原先預計3月完工，但最新消息是11月才能告一段落，延宕整整8個月；陳文德表示G10站有天然氣、油管、自來水等5大管線遷移問題，必須配合負責管線的公司遷移期程，所以才會延宕，已請廠商先加速其他地方的工程，讓進度不至於落後太多。

市議員蘇家明詢問整個工程究竟會延宕多久，陳文德未給明確答案，只說「如果廠商未來投入更多資源，也是有可能按期程完工」；市議員舒翠玲則提到潛盾機是施工廠商技師透過視訊方式，請潛盾機原廠技師教導組裝方式，萬一組裝有問題，在施工期間發生意外，後續究責問題恐難釐清。

陳文德表示，捷運綠線目前GC02、GC03二個工程分別由大豐、大林2間公司承包，前者需要開挖路線需要7部潛盾機，後者需要4部，均由業者購置及進行組裝事宜。目前，GC03標已進口2部潛盾機，業者已透過視訊與賣潛盾機的業者聯絡，並完成其中1部的組裝作業，預計10月底發進（開挖路線），而GC02工程的第1部潛盾機器材也預計10月來台。