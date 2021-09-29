桃園捷運潛盾機靠視訊教學組裝 議員憂發生意外難究責
桃園捷運綠線因新冠肺炎疫情影響，整體工程進度落後0.99%，但桃園市捷運工程局今天在市議會工作報告強調不見得會延後完工，引發國民黨籍市議員不滿，相繼質疑完工期程和品質；捷運工程局長陳文德表示，工程是委外進行，如果未來廠商投入更多資源，確實不見得會延宕，而潛盾機的品質也有廠商負責。
據悉，捷運綠線主要分為GC01、GC02和GC03三個標案發包分頭進行， GC01屬八德、蘆竹地區的高架路段，GC02標是經八德區介壽路抵桃園火車站的地下路段，GC03則是經桃園區中正路往蘆竹的地下路段。
市議員黃婉如首先指出，捷運綠線G10站周邊民眾反映工程工程圍籬擋住店面大門，影響生意，原先預計3月完工，但最新消息是11月才能告一段落，延宕整整8個月；陳文德表示G10站有天然氣、油管、自來水等5大管線遷移問題，必須配合負責管線的公司遷移期程，所以才會延宕，已請廠商先加速其他地方的工程，讓進度不至於落後太多。
市議員蘇家明詢問整個工程究竟會延宕多久，陳文德未給明確答案，只說「如果廠商未來投入更多資源，也是有可能按期程完工」；市議員舒翠玲則提到潛盾機是施工廠商技師透過視訊方式，請潛盾機原廠技師教導組裝方式，萬一組裝有問題，在施工期間發生意外，後續究責問題恐難釐清。
陳文德表示，捷運綠線目前GC02、GC03二個工程分別由大豐、大林2間公司承包，前者需要開挖路線需要7部潛盾機，後者需要4部，均由業者購置及進行組裝事宜。目前，GC03標已進口2部潛盾機，業者已透過視訊與賣潛盾機的業者聯絡，並完成其中1部的組裝作業，預計10月底發進（開挖路線），而GC02工程的第1部潛盾機器材也預計10月來台。
捷工局補充，承包工程的廠商原先規劃是潛盾機的原廠技師也會來台，但目前因為有疫情，所以進度卡關，已盡力克服。承包工程的廠商有豐富經驗能自行組裝潛盾機，是組裝有疑慮時，才會以視訊方式請教原廠，捷工局也持續協助業者向中央疫情指揮中心申請技師來台的相關程序。
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