湖口鄉人瑞每天早起看聯合報 楊文科登門賀重陽節

新竹縣長楊文科今天（29日）帶著敬老禮品、敬老狀，以及衛福部金鎖片、總統府敬老金箔狀，親自前往拜訪居住在湖口鄉的9名百歲人瑞，祝賀重陽節，其中一名人瑞陳洲全，更是每天堅持早起閱讀「聯合報」，讓楊文科大感佩服。

住在湖鏡村的陳洲全，今年已經100歲，不過他仍堅持每天早起閱讀聯合報，也對時事有個人看法及見解，連楊文科都十分佩服他，今天縣府前往拜訪並致贈重陽敬老禮品時，陳洲全更是當場與楊文科聊起今天頭版新聞，即便高齡百歲仍不與社會脫節。

楊文科表示，老人福利必須以建置長照服務體系為要，縣府每年也都將公益彩券盈餘分配基金，投入兒童、少年、婦女、老人及身心障礙者等弱勢族群，辦理社會福利相關用途，創造幸福家庭，讓公益彩券的愛心能無限分享。

今天拜訪的其中一名人瑞，還有一名是縣議員何智達的母親何張秋妹，今天楊文科前往時，何張秋妹直接就稱讚起他，何張秋妹說自己常常聽廣播，都會報導有關楊文科施政的縣政新聞，甚至當場力薦楊文科縣長任期滿後，應該「去選總統」。