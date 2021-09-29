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大手筆！頭份后庄非營利幼兒園 斥資1.2億元驚艷啟用
苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園今天啟用，工程經費1.1億元，教學設備1400多萬元，6邊形的主建築體「築巢」美輪美奐，縣政府委託社團法人幼兒教保協會經營，期待挹注最好的資源，提供優質的學習及托育品質。
苗栗縣頭份、竹南地區人口持續成長，縣府爭取教育部納入「校園社區化改造計畫-營造友善育兒空間」，補助在「文小六」分校預定地，新建后庄非營利幼兒園，8月1日開辦，招收6班152名3至5歲幼兒，每名幼童每月最多繳交2500元，縣長徐耀昌、行政院顧問徐定禎、縣議會議長鍾東錦，及后庄國小校長劉敏珍等人今天剪綵揭牌啟用。
徐耀昌指出，縣府評估地方需求，規畫在頭份、竹南周邊區域，新設4所非營利幼兒園，增加720名就讀名額，而截至目前，縣府已設置15所非營利幼兒園，提供1740名就讀名額，未來將會持續推動擴大公共化教保服務政策，提供優質、平價的托育服務。
后庄非營利幼兒園地下1層、地上2層，以群居的蜜蜂「築巢」的概念設計，運用6邊形量體交疊與高低天際線變化，營造出多元且富有特色的學習空間，獨特的風貌讓人驚艷，希望幼兒能夠仿照蜜蜂勤奮工作，互相扶持、學習。
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