快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大手筆！頭份后庄非營利幼兒園 斥資1.2億元驚艷啟用

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園建築色彩繽紛，讓許多民眾為之驚艷。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園建築色彩繽紛，讓許多民眾為之驚艷。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園今天啟用，工程經費1.1億元，教學設備1400多萬元，6邊形的主建築體「築巢」美輪美奐，縣政府委託社團法人幼兒教保協會經營，期待挹注最好的資源，提供優質的學習及托育品質。

苗栗縣頭份、竹南地區人口持續成長，縣府爭取教育部納入「校園社區化改造計畫-營造友善育兒空間」，補助在「文小六」分校預定地，新建后庄非營利幼兒園，8月1日開辦，招收6班152名3至5歲幼兒，每名幼童每月最多繳交2500元，縣長徐耀昌、行政院顧問徐定禎、縣議會議長鍾東錦，及后庄國小校長劉敏珍等人今天剪綵揭牌啟用。

徐耀昌指出，縣府評估地方需求，規畫在頭份、竹南周邊區域，新設4所非營利幼兒園，增加720名就讀名額，而截至目前，縣府已設置15所非營利幼兒園，提供1740名就讀名額，未來將會持續推動擴大公共化教保服務政策，提供優質、平價的托育服務。

后庄非營利幼兒園地下1層、地上2層，以群居的蜜蜂「築巢」的概念設計，運用6邊形量體交疊與高低天際線變化，營造出多元且富有特色的學習空間，獨特的風貌讓人驚艷，希望幼兒能夠仿照蜜蜂勤奮工作，互相扶持、學習。

苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園今天揭牌啟用，縣長徐耀昌與幼童親切互動。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園今天揭牌啟用，縣長徐耀昌與幼童親切互動。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園今天揭牌啟用，縣府期待挹注最好的資源，提供優質的學習及托育品質。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園今天揭牌啟用，縣府期待挹注最好的資源，提供優質的學習及托育品質。記者范榮達／攝影

幼兒園 徐耀昌 蜜蜂

延伸閱讀

福祿壽生命園區第2期工程破土 預計2年內完成3萬戶

苗栗縣府27主管獲客語認證 原住民秘書也通過

客語初級認證93分 陳世省：我是苗栗人、我是泰雅族人

影／長髮女生變「貞子」 科學園遊會寓教於樂

相關新聞

桃捷旅客腰斬資本快賠光 議員：降價衝運量才是王道

受疫情衝擊，機場捷運旅客腰斬，桃園捷運虧損累累，快賠光資本額，桃捷提出撙節措施、爭取補助和行銷方案因應作法，桃園市議員今...

大手筆！頭份后庄非營利幼兒園 斥資1.2億元驚艷啟用

苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園今天啟用，工程經費1.1億元，教學設備1400多萬元，6邊形的主建築體「築巢」美輪美奐，縣政...

停車場實聯制QR碼掃出清涼照？桃園交通局：非法色情廣告

桃園市中壢區文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園，因疫情設有實聯制QR碼，但市議員謝美英發現停車場入口掃碼竟出現美女清涼...

桃園捷運潛盾機靠視訊教學組裝 議員憂發生意外難究責

桃園捷運綠線因新冠肺炎疫情影響，整體工程進度落後0.99%，但桃園市捷運工程局今天在市議會工作報告強調不見得會延後完工，...

湖口鄉人瑞每天早起看聯合報 楊文科登門賀重陽節

新竹縣長楊文科今天（29日）帶著敬老禮品、敬老狀，以及衛福部金鎖片、總統府敬老金箔狀，親自前往拜訪居住在湖口鄉的9名百歲...

桃園紅茶評鑑 35年茶農盼產業投入新血

桃園市近年積極推廣精緻茶業文化，今天在桃園市政府綜合會議廳2樓舉行「桃映紅茶」頒獎典禮，由從業35年的龍潭茶農黃璟舞拿下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。