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桃園稅局7年追2欠稅8千萬 創10年追繳陳年欠稅最高

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府地方稅務局鍥而不捨追繳2公司欠稅8057萬元，創10年來追繳陳年舊欠最高金額。記者曾增勳／攝影
桃園市府地方稅務局鍥而不捨追繳2公司欠稅8057萬元，創10年來追繳陳年舊欠最高金額。記者曾增勳／攝影

上市公司友力工業公司欠稅高達6657萬元，煜昌織造公司欠稅1380萬元，多年來列桃園市府地方稅務局陳年舊欠案，地稅局今天下午表示，該局追追追小組7年多鍥而不捨追稅，經司法裁定，今年上半年終於追回友力欠稅，煜昌織造欠稅也經5年後追回，兩案巨額欠稅高達8037萬元今年上半年追回入帳，創該局10年來追繳陳年舊欠案最高金額。

友力工業過去製造電纜、鋼索業務上市，卻因經營不善在2003年宣布倒閉清算，市府地稅局指出，友力工業自2013年至去年，分別積欠地價稅、房屋稅共計6657萬元，該局自2014起追繳欠稅，移請行政執行署桃園分署執行，法院拍賣土地、建物，又發生優先債權爭議，至去年高院裁定，至去年列入債權分配，該局今年上半年終於全額徵起追回欠稅。

煜昌織造經營紡織業務，之後也因經營不善倒閉清算，並自2007年至去年，分別積欠地價稅、房屋稅共計1380萬元，該局移至行政執行署桃園分署執行，由法院拍賣土地及建物，至去年列入債權分配，今年上半年全額徵起追回欠稅。

市府地稅局長姚世昌說，該局列管累積欠稅金額超過100萬元個案，列入該局追追追小組專案追繳，今年成功追回友力工業、煜昌織造巨額欠稅之後，該局陳年舊欠個案30件、欠稅金額達2億7625萬元，但因多為舊案或欠稅人死亡、公司解散、查無財產或僅乘老舊車輛、不動產不易拍定追繳困難。

桃園 上市公司 司法

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