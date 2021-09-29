福祿壽生命園區第2期工程破土 預計2年內完成3萬戶

苗栗縣政府以促參法BOO推動在後龍鎮設立的福祿壽生命藝術園區，今天上午舉行第2期工程破土典禮，園區2018年營運後，設有5合1殯葬設施，這次業者規畫的2期工程強調因應時代變遷與社會需求，推出「永世豪宅」機制，家屬可同時擁有土地、建物所有權及永久居住權；縣長徐耀昌強調福祿壽是縣府與業者率先全國推出最成功的BOO案，2期工程更有突破性的經營理念，相信未來會成為國內甚至國際殯葬服務的典範。

縣府指出，福祿壽生命藝術園區第一期工程3年前開始營運，設有殯儀館、羽化館、納骨塔、靈堂及大體美容中心， 擁有完善的5合1殯葬設施，提供一元化的高品質服務，在縣府公辦民營監督輔導下，去年、今年先後獲百大企業品牌及績優殯葬設施獎項，園區優質的殯葬服務與環境，受到國內外相關業者關注與參訪。

業者表示，目前第1期園區運作與服務已邁入正軌，使用率逾8成，第2期新規畫的「鳳凰藝術園區」，因應社會變遷，家屬不再是租用塔位，而是可購買住宅，因此以永世豪宅為訴求，特色就是打破傳統只租不賣的窠臼，可由往生者家屬以購買方式取得土地、建物的所有權和永久使用權，並有信託基金處理將來重新整建的經費。

鳳凰藝術園區上午舉行破土儀式，徐耀昌率同民政處長彭基山、生命事業科長賴木山出席，苗栗縣議長鍾東錦、副議長李文斌及各界來賓多人與會，福祿壽董事長林睿紳與來賓在恭讀紅文祈福祝禱後舉行儀式，宣告工程全面趕工，預計2年內完工，屆時總戶數可達到3萬戶。