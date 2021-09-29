三義木雕節8日起連4天舉辦 苗縣廣邀遊客來慢遊山城

2021三義木雕藝術節系列活動「迴藝傳薪-木藝慢活嘉年華」將在雙十連假前夕登場，從10月8日至11日一連4天在三義木雕博物館廣場及水美商圈熱鬧舉行，規畫多項節目與遊客同樂，縣府歡迎國內外遊客踴躍參與，感受三義木雕藝術之美及慢遊山城的慢活樂趣。

縣府指出，今年三義木雕藝術節以「迴藝傳薪」為主題，在木雕館廣場推出的活動包括木雕大師的工藝與藝術之美木雕秀、大刀闊斧的「冰雕與電鋸」、木藝文創市集、親子木藝DIY、木藝星空音樂會等活動；木雕館內安排有茶席文化體驗及茶器木藝體驗營，還有2021台灣國際木雕裝置藝術大展、台灣國際木雕競賽作品展；在水美藝術街同時推出探索職人走廊、木工學堂─檜木手作活動、竹籐編織等，內容精采多元，歡迎各地遊客來深度探索、品味山城之美。

副縣長鄧桂菊等人上午在縣府大廳為木雕節行銷，邀請曾獲台灣木雕薪傳成就獎的木雕家賴永發、賴俊暐父子聯手現場創作，透過父子、師徒合作，展現木藝薪傳精神。