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三義木雕節8日起連4天舉辦 苗縣廣邀遊客來慢遊山城

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
2021三義木雕藝術節系列活動將在雙十連假前夕登場，從10月8日至11日一連4天在三義木雕博物館廣場及水美商圈熱鬧舉辦，縣府歡迎各地遊客前來慢遊山城。記者胡蓬生／攝影
2021三義木雕藝術節系列活動將在雙十連假前夕登場，從10月8日至11日一連4天在三義木雕博物館廣場及水美商圈熱鬧舉辦，縣府歡迎各地遊客前來慢遊山城。記者胡蓬生／攝影

2021三義木雕藝術節系列活動「迴藝傳薪-木藝慢活嘉年華」將在雙十連假前夕登場，從10月8日至11日一連4天在三義木雕博物館廣場及水美商圈熱鬧舉行，規畫多項節目與遊客同樂，縣府歡迎國內外遊客踴躍參與，感受三義木雕藝術之美及慢遊山城的慢活樂趣。

縣府指出，今年三義木雕藝術節以「迴藝傳薪」為主題，在木雕館廣場推出的活動包括木雕大師的工藝與藝術之美木雕秀、大刀闊斧的「冰雕與電鋸」、木藝文創市集、親子木藝DIY、木藝星空音樂會等活動；木雕館內安排有茶席文化體驗及茶器木藝體驗營，還有2021台灣國際木雕裝置藝術大展、台灣國際木雕競賽作品展；在水美藝術街同時推出探索職人走廊、木工學堂─檜木手作活動、竹籐編織等，內容精采多元，歡迎各地遊客來深度探索、品味山城之美。

副縣長鄧桂菊等人上午在縣府大廳為木雕節行銷，邀請曾獲台灣木雕薪傳成就獎的木雕家賴永發、賴俊暐父子聯手現場創作，透過父子、師徒合作，展現木藝薪傳精神。

苗栗縣文化觀光局指出，每年三義木雕藝術節都吸引大批遊客前來三義參觀遊玩，今年木雕節將在9日上午11點祭祀巧聖先師魯班公後揭開序 幕，下午有社區才藝競賽、公布台灣國際木雕競賽得獎名單並頒獎；今年木雕節結合通苑地區的苗南海地景藝術節，預料雙十連假將吸引更多遊客來苗栗深度旅遊，體驗在地豐富的人文風情；10月9、10日將推出2梯次山城藝遊慢旅活動，帶大家體驗三義不一樣的文化氛圍，報名請上「迴藝傳薪-木藝慢活嘉年華」活動網站查詢。

2021三義木雕藝術節系列活動「迴藝傳薪-木藝慢活嘉年華」將在雙十連假前夕登場，從10月8日至11日一連4天在三義木雕博物館廣場及水美商圈熱鬧舉行，縣府歡迎各地遊客前來慢遊山城。記者胡蓬生／攝影
2021三義木雕藝術節系列活動「迴藝傳薪-木藝慢活嘉年華」將在雙十連假前夕登場，從10月8日至11日一連4天在三義木雕博物館廣場及水美商圈熱鬧舉行，縣府歡迎各地遊客前來慢遊山城。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府行銷今年三義木雕藝節，邀請曾獲台灣木雕薪傳成就獎的木雕家賴永發與兒子賴俊暐聯手現場創作，展現木藝薪傳精神。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府行銷今年三義木雕藝節，邀請曾獲台灣木雕薪傳成就獎的木雕家賴永發與兒子賴俊暐聯手現場創作，展現木藝薪傳精神。記者胡蓬生／攝影
2021三義木雕藝術節將在雙十連假前夕登場，從10月8日至11日一連4天在三義木雕博物館廣場及水美商圈熱鬧舉行，安排推出多項活動。記者胡蓬生／攝影
2021三義木雕藝術節將在雙十連假前夕登場，從10月8日至11日一連4天在三義木雕博物館廣場及水美商圈熱鬧舉行，安排推出多項活動。記者胡蓬生／攝影
2021三義木雕藝術節將在雙十連假前夕登場，從10月8日至11日一連4天在三義木雕博物館廣場及水美商圈熱鬧舉行，安排推出多項活動。記者胡蓬生／攝影
2021三義木雕藝術節將在雙十連假前夕登場，從10月8日至11日一連4天在三義木雕博物館廣場及水美商圈熱鬧舉行，安排推出多項活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府行銷今年三義木雕藝節，邀請曾獲台灣木雕薪傳成就獎的木雕家賴永發與兒子賴俊暐聯手現場創作，展現木藝薪傳精神。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府行銷今年三義木雕藝節，邀請曾獲台灣木雕薪傳成就獎的木雕家賴永發與兒子賴俊暐聯手現場創作，展現木藝薪傳精神。記者胡蓬生／攝影

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