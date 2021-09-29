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三義木雕節8日起連4天舉辦 苗縣廣邀遊客來慢遊山城
2021三義木雕藝術節系列活動「迴藝傳薪-木藝慢活嘉年華」將在雙十連假前夕登場，從10月8日至11日一連4天在三義木雕博物館廣場及水美商圈熱鬧舉行，規畫多項節目與遊客同樂，縣府歡迎國內外遊客踴躍參與，感受三義木雕藝術之美及慢遊山城的慢活樂趣。
縣府指出，今年三義木雕藝術節以「迴藝傳薪」為主題，在木雕館廣場推出的活動包括木雕大師的工藝與藝術之美木雕秀、大刀闊斧的「冰雕與電鋸」、木藝文創市集、親子木藝DIY、木藝星空音樂會等活動；木雕館內安排有茶席文化體驗及茶器木藝體驗營，還有2021台灣國際木雕裝置藝術大展、台灣國際木雕競賽作品展；在水美藝術街同時推出探索職人走廊、木工學堂─檜木手作活動、竹籐編織等，內容精采多元，歡迎各地遊客來深度探索、品味山城之美。
副縣長鄧桂菊等人上午在縣府大廳為木雕節行銷，邀請曾獲台灣木雕薪傳成就獎的木雕家賴永發、賴俊暐父子聯手現場創作，透過父子、師徒合作，展現木藝薪傳精神。
苗栗縣文化觀光局指出，每年三義木雕藝術節都吸引大批遊客前來三義參觀遊玩，今年木雕節將在9日上午11點祭祀巧聖先師魯班公後揭開序 幕，下午有社區才藝競賽、公布台灣國際木雕競賽得獎名單並頒獎；今年木雕節結合通苑地區的苗南海地景藝術節，預料雙十連假將吸引更多遊客來苗栗深度旅遊，體驗在地豐富的人文風情；10月9、10日將推出2梯次山城藝遊慢旅活動，帶大家體驗三義不一樣的文化氛圍，報名請上「迴藝傳薪-木藝慢活嘉年華」活動網站查詢。
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