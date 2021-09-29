快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停車場實聯制QR碼掃出清涼照？桃園交通局：非法色情廣告

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市中壢區文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園，出現非公部門設置的QR碼，掃描連結出現美女清涼照，疑似非法業者的色情小廣告，交通局已經撤除。圖／市議員謝美英提供
桃園市中壢區文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園，出現非公部門設置的QR碼，掃描連結出現美女清涼照，疑似非法業者的色情小廣告，交通局已經撤除。圖／市議員謝美英提供

桃園市中壢區文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園，因疫情設有實聯制QR碼，但市議員謝美英發現停車場入口掃碼竟出現美女清涼照，其助理換手機常是也連結到莫名其妙網站，質疑交通局管理疏失；交通局表示，該QR碼疑是非法業者貼的色情小廣告，非市府張貼標誌，已經撕除，後續將由環保局、警察局調查和裁罰。

謝美英指出，該公園及停車場有很多地方都設置QR碼，但有問題的QR碼只有停車場入口一處，底下還寫有「文化公園（含三角）」字樣，看似實聯制用，但掃描後出現「怪怪的」網站連結，點進去就看到清涼照；記者實測，QR碼目前連結到GOOGLE搜尋引擎，可進一步搜尋到論壇連結，但已無清涼照或色情小廣告資訊。

謝美英表示，該QR碼存在已有一段時間，但交通局竟然無人發現，停車場是否有落實實聯制，令人存疑。另外，該停車場上方就是兒童常活動的公園，如果有小朋友誤掃，看到不該看的東西，對其身心發展可能也會有影響，相關單位的把工作做應該要更嚴謹才對。

交通局長劉慶豐今天備詢時，第一時間請相關人員實地了解，並逐一清查停車場及公園QR碼連結情況，也找到並撕除問題QR碼。經調查，該QR碼是有心人是設置，疑非法業者張貼的色情小廣告，故意做得像政府實聯制標誌混淆視聽，已經拆除，未來也會請承包停車場的業者和區公所加強管理。

交通局進一步指出，市府在停車場周邊設有二種QR碼，一種是路旁和婦幼停車位旁的違規停車舉發標誌，另一種是中央疫情指揮中心編列的QR碼。而疫情指揮中心的實聯制QR碼圖樣中間會有綠色「CDC」標誌，圖樣下方也會有15個數字組成的場所代碼，民眾只要認清楚就不會掃錯。

桃園市中壢區文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園，出現非公部門設置的QR碼，掃描連結出現美女清涼照，疑似非法業者的色情小廣告，交通局已經撤除。圖／市議員謝美英提供
桃園市中壢區文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園，出現非公部門設置的QR碼，掃描連結出現美女清涼照，疑似非法業者的色情小廣告，交通局已經撤除。圖／市議員謝美英提供
桃園市議員謝美英表示中壢區文化公園停車場有QR碼掃完出現美女清涼照，質疑交通局及相關單位管理失職。圖／市議員謝美英提供
桃園市議員謝美英表示中壢區文化公園停車場有QR碼掃完出現美女清涼照，質疑交通局及相關單位管理失職。圖／市議員謝美英提供
桃園市交通局強調公部門的QR碼標誌設在大型標誌上，就算是用A4紙呈現，圖樣中間也會有中央疫情指揮中心「CDC」字樣可辨識。圖／交通局提供
桃園市交通局強調公部門的QR碼標誌設在大型標誌上，就算是用A4紙呈現，圖樣中間也會有中央疫情指揮中心「CDC」字樣可辨識。圖／交通局提供

停車場 實聯制 疫情

延伸閱讀

泰豐中壢廠變更28年不動欺騙桃園 市府批沒有企業責任

林智堅：應不分藍綠共促大新竹合併

3大原因推大新竹合併 林智堅：盼與楊文科分進合擊

雞蛋黃及所長兩犬遭毒殺 桃市議員、志工發文悼念

相關新聞

桃捷旅客腰斬資本快賠光 議員：降價衝運量才是王道

受疫情衝擊，機場捷運旅客腰斬，桃園捷運虧損累累，快賠光資本額，桃捷提出撙節措施、爭取補助和行銷方案因應作法，桃園市議員今...

大手筆！頭份后庄非營利幼兒園 斥資1.2億元驚艷啟用

苗栗縣頭份市后庄非營利幼兒園今天啟用，工程經費1.1億元，教學設備1400多萬元，6邊形的主建築體「築巢」美輪美奐，縣政...

停車場實聯制QR碼掃出清涼照？桃園交通局：非法色情廣告

桃園市中壢區文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園，因疫情設有實聯制QR碼，但市議員謝美英發現停車場入口掃碼竟出現美女清涼...

桃園捷運潛盾機靠視訊教學組裝 議員憂發生意外難究責

桃園捷運綠線因新冠肺炎疫情影響，整體工程進度落後0.99%，但桃園市捷運工程局今天在市議會工作報告強調不見得會延後完工，...

湖口鄉人瑞每天早起看聯合報 楊文科登門賀重陽節

新竹縣長楊文科今天（29日）帶著敬老禮品、敬老狀，以及衛福部金鎖片、總統府敬老金箔狀，親自前往拜訪居住在湖口鄉的9名百歲...

桃園紅茶評鑑 35年茶農盼產業投入新血

桃園市近年積極推廣精緻茶業文化，今天在桃園市政府綜合會議廳2樓舉行「桃映紅茶」頒獎典禮，由從業35年的龍潭茶農黃璟舞拿下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。