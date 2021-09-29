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停車場實聯制QR碼掃出清涼照？桃園交通局：非法色情廣告
桃園市中壢區文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園，因疫情設有實聯制QR碼，但市議員謝美英發現停車場入口掃碼竟出現美女清涼照，其助理換手機常是也連結到莫名其妙網站，質疑交通局管理疏失；交通局表示，該QR碼疑是非法業者貼的色情小廣告，非市府張貼標誌，已經撕除，後續將由環保局、警察局調查和裁罰。
謝美英指出，該公園及停車場有很多地方都設置QR碼，但有問題的QR碼只有停車場入口一處，底下還寫有「文化公園（含三角）」字樣，看似實聯制用，但掃描後出現「怪怪的」網站連結，點進去就看到清涼照；記者實測，QR碼目前連結到GOOGLE搜尋引擎，可進一步搜尋到論壇連結，但已無清涼照或色情小廣告資訊。
謝美英表示，該QR碼存在已有一段時間，但交通局竟然無人發現，停車場是否有落實實聯制，令人存疑。另外，該停車場上方就是兒童常活動的公園，如果有小朋友誤掃，看到不該看的東西，對其身心發展可能也會有影響，相關單位的把工作做應該要更嚴謹才對。
交通局長劉慶豐今天備詢時，第一時間請相關人員實地了解，並逐一清查停車場及公園QR碼連結情況，也找到並撕除問題QR碼。經調查，該QR碼是有心人是設置，疑非法業者張貼的色情小廣告，故意做得像政府實聯制標誌混淆視聽，已經拆除，未來也會請承包停車場的業者和區公所加強管理。
交通局進一步指出，市府在停車場周邊設有二種QR碼，一種是路旁和婦幼停車位旁的違規停車舉發標誌，另一種是中央疫情指揮中心編列的QR碼。而疫情指揮中心的實聯制QR碼圖樣中間會有綠色「CDC」標誌，圖樣下方也會有15個數字組成的場所代碼，民眾只要認清楚就不會掃錯。
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