大溪仁和陸橋將拆除 10月7日晚上9點至隔日6點交管

桃園市大溪區員林路一段及仁和七街路口的仁和人行陸橋，因現況使用率過低且陸橋墩柱及階梯相連體積龐大，常造成民眾及用路人視覺、行動阻礙。

桃園市政府養護工程處將訂於110年10月7日晚上9時起至次日上午6時進行仁和陸橋大樑拆除作業。

本次拆橋作業第1階段9月30日先拆除樓梯，不影響員林路行車；第2階段於110月7日晚上9時至次日上午6時拆除陸橋大樑及橋墩，將暫時封閉員林路一段（自仁和三街至仁和八街間路段之雙向車道），及仁和七街（自員林路一段至仁和東街間路段之雙向車道），請用路人提早改道仁和三街、仁和東街及仁和八街銜接通行，避免不便。