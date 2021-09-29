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大溪仁和陸橋將拆除 10月7日晚上9點至隔日6點交管

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市大溪區員林路一段及仁和七街路口的仁和人行陸橋，因現況使用率過低且陸橋墩柱及階梯相連體積龐大，常造成民眾及用路人視覺、行動阻礙。

桃園市政府養護工程處將訂於110年10月7日晚上9時起至次日上午6時進行仁和陸橋大樑拆除作業。

本次拆橋作業第1階段9月30日先拆除樓梯，不影響員林路行車；第2階段於110月7日晚上9時至次日上午6時拆除陸橋大樑及橋墩，將暫時封閉員林路一段（自仁和三街至仁和八街間路段之雙向車道），及仁和七街（自員林路一段至仁和東街間路段之雙向車道），請用路人提早改道仁和三街、仁和東街及仁和八街銜接通行，避免不便。

此次拆除作業依照桃園市政府人行陸橋與地下道存廢評估標準作業程序辦理，由大溪區公所、養工處、交通局、警察局、仁和國中、里辦公處及地方民意代表等會勘，取得共識後先透過試辦封閉，改變民眾習慣，最後才拆除。

桃園市政府養護工程處將訂於110年10月7日晚上9時起至次日上午6時進行仁和陸橋大樑拆除作業。圖／大溪區公所提供
桃園市政府養護工程處將訂於110年10月7日晚上9時起至次日上午6時進行仁和陸橋大樑拆除作業。圖／大溪區公所提供

員林 桃園

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