三和青創基地大自然是最好的老師 發展觀光讓青年回鄉

三和青創基地團隊長廖緗翎說：「我去接小孩時，才發現原來電視上的隔代教養就在我身邊」。由桃園市青年事務局輔導的龍潭三和社區在地青年自發組成的三和青創基地，為串聯在地社區發展及特色產業，讓離鄉青年看見家鄉的美好。

廖緗翎表示，隨著丈夫嫁到三和，發現社區內青年人口外移嚴重、產業沒落、交通不便及觀光不易發展等問題，也讓廖緗翎思考如何讓三和豐富的產業及人文讓更多人知道。

廖緗翎今天邀請三和國小附設幼兒園的孩子們由雞舍改建的基地，帶著孩子採集樹枝葉子，製作獨特作品，讓孩子們可以更親近大自然，了解植物知識及認識家鄉。

三和國小附設幼兒園主任孫嫚凰指出，能帶著孩子出來多接觸大自然，讓土地成為老師，感受四季的變化是很棒的教育；孫嫚黃進一步表示，廖緗翎和孩子們口中的小草老師，以前都是學生家長，也時常至校園內教導兒童美術，孩子們都相當開心，口口聲聲說還要再來。

廖緗翎說，三和青創基地團隊經過無數次的腦力激盪，最終決定以在地觀光發展為主，環境永續及客家傳統文化為輔，並開策劃一系列社區活動，例如青銀共創工作坊、三和生態導覽、辦理在地產業體驗遊程。