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新竹縣合作ViewSonic設培訓基地 加強城鄉數位教育

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
種子教師能透過培訓，了解數位白板操作、課程設計上的更多應用，並學習到快速準備教材的技巧。記者巫鴻瑋／攝影
種子教師能透過培訓，了解數位白板操作、課程設計上的更多應用，並學習到快速準備教材的技巧。記者巫鴻瑋／攝影

疫情期間遠距教學成為常態，對於傳統教學模式也帶來巨大影響，不過對於教育改變卻是新的契機，新竹縣為培訓教師數位教學能力，便與視訊品牌ViewSonic合作，在新埔國中和東興國小建置複合教學培訓基地，導入種子教師數位研習課程，希望藉此促進城鄉教育資源均衡發展。

縣長楊文科表示，與ViewSonic合作建置的新埔國中和東興國小複合教學培訓基地，今天將啟動線上與實體複合教學計畫，因為基地分別設置在新埔鎮與竹北市區，希望藉由不同地緣關係，擴散複合式教學課程，8月也已辦理6場線上研習課程，讓縣內200多名教師完成培訓課程。

ViewSonic這次也捐贈複合教學資訊設備，包括86吋智慧互動電子白板給新埔國中3片、東興國小2片等，並提供myViewBoard數位教學平台，未來基地將持續導入大型觸控螢幕辦理數位互動科技研習，以提升縣內教師數位教學能力及學校數位教學環境。

ViewSonic台灣區總經理黃金得表示，台灣過去擁有實體教育的優勢，現在複合式教學也與世界同步，希望攜手新竹縣全面推廣複合式教學，協助教師克服實體、遠距多元化的教學挑戰，讓複合教學越來越普及，加速台灣教育科技發展。

新埔國中校長何美慧說，感謝縣府和企業看見郊區偏鄉學校的需求，透過基地的建立，增加師生數位接近的機會，讓學校成為數位學習的優先區；東興國小校長曹江南則指出，期望發揮種子學校的力量，將數位教學平台融入各領域教學推廣到縣內其他學校。

遠距教學 新竹 偏鄉學校

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