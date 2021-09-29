桃園紅茶評鑑 35年茶農盼產業投入新血

桃園市近年積極推廣精緻茶業文化，今天在桃園市政府綜合會議廳2樓舉行「桃映紅茶」頒獎典禮，由從業35年的龍潭茶農黃璟舞拿下特等獎。市長鄭文燦致詞時指出，市府推動平地茶園計畫多年，希望能夠進入茶包市場，接下來重大客家亮點建設「茶葉故事館」即將在明年營運，不僅可以讓遊客認識客庄文化，也讓茶農多一個展覽銷售的地點。

鄭文燦表示，桃映紅茶因茶湯紅豔，桃花與紅茶茶湯相映，故以此命名。他提到桃映紅茶以桃園原生種的茶菁製成，香氣甘甜、滋味鮮爽，沒有一般紅茶的苦澀，不必加糖及牛奶，即帶有天然香甜滋味，是茶中極品。

龍潭茶農黃璟舞是茶葉評鑑賽事常勝軍，他說現在手搖飲茶店一家一家的開，隨著手搖飲店興起及市占率逐漸攀高，現泡茶一年四季銷路都不錯，但市場越來越競爭，茶產業要找到新出路。

黃璟舞表示， 手搖杯興起後，為了運送和貯藏方便，體積小的球形茶市占率逐漸增加，龍潭農會近年積極推動製程轉型，若順利的話產值可望上看2億，也能帶動年輕人返鄉投入產業。

農業局農務科長林鍇亮表示，台灣今年遇到56年來最大乾旱，參加競賽的茶園還從去年的306家增加到360家，顯示政府和農民長年推動抗旱成果見效；本次評鑑由茶業改良場專家依據茶品外觀、水色及香味進行評分，選出特等獎1名、頭等獎5名、金質獎及銀質獎共44名。