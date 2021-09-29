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外地垃圾入侵偷渡收集垃圾點 頭份市長要集思廣益防範

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市公所定點定時收集垃圾點，發現有外地垃圾偷渡，市長羅雪珠公開徵求意見，希望集思廣益防範。圖／羅雪珠提供
苗栗縣頭份市公所定點定時收集垃圾點，發現有外地垃圾偷渡，市長羅雪珠公開徵求意見，希望集思廣益防範。圖／羅雪珠提供

苗栗縣垃圾焚化廠處理收費標準，10月1日調漲兩成在即，頭份市公所最近發現外鄉鎮垃圾偷渡定點定時收集垃圾點，甚至假日叫車整車載來傾倒，造成垃圾爆量，連帶送燒費用勢必攀升，市長羅雪珠苦無良策，公開徵求意見，希望集思廣益防範。

頭份市公所為方便無法配合垃圾車清運時間的市民，在公所清潔隊等地設置定時收集垃圾點，且行之有年，一直懷疑可能外鄉鎮垃圾民眾趁機偷渡來丟垃圾，羅雪珠最近赫然發現，有外地人公然在臉書社團表示要叫車，指定假日載垃圾到清潔隊的定點整車丟棄，也證實公所給市民方便，有遭到濫用之虞。

羅雪珠利用時間到定點了解，發現定點收集垃圾，尤其假日開放，確實方便許多上班族，1周清1次垃圾，也廣受好評，但如何防範外地垃圾趁機偷渡，甚至是惡意大量丟棄垃圾，她相當傷腦筋，如果取消假日定點收集垃圾，勢必造成市民不便，如果採查驗身分做法，又要增加人力，且有些民眾戶籍地不在頭份，卻在頭份工作，也難以釐清。

她說，縣府10月1日調漲垃圾焚化廠處理收費標準，每公噸從1000元調整至1200元，頭份市近年來因都市化及人口增加等因素，垃圾處理量逐年增加，今年1月至8月送燒費用高達1254萬餘元，費用10月調漲後，每年恐再增加約370萬元財政支出，外地垃圾偷渡，讓原是提供市民垃圾去化便利性的美意，反而造成財政負擔，籲請市民集思廣益，提供意見防範。

偷渡 垃圾車

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