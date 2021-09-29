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竹市綠議員控新竹縣濫賣祖產 竹縣府不滿、反擊回應

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府不滿新竹市綠營議員指縣府出售縣有地是「濫賣祖產」，發出4點聲明回應。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府不滿新竹市綠營議員指縣府出售縣有地是「濫賣祖產」，發出4點聲明回應。記者巫鴻瑋／攝影

新竹市民進黨與綠黨議員，今天上午在新竹市警光一村宿舍前帶居民開記者會，控新竹縣府「濫賣祖產、市民好慘」，指出只有透過縣市合併才能阻止新竹縣府的行為；對此，新竹縣府大為不滿，認為指控子虛烏有、拿縣市合併混淆民眾視聽，並發出4點嚴正聲明。

縣府第一點指出，警光一村是為都市更新，且是當前政府重大振興經濟措施之一，加上該基地地上建物因窳陋不堪，巷道狹窄壅擠、環境髒亂等因素，早已不適合居住，縣府才會配合新竹市都市更新政策推動，改善都市景觀環境，而且在2020年還經正式公函，由新竹市府同意由縣府進行開發。

第二點則提到，警光一村的土地及地上建物都是新竹縣所有的公有宿舍，目前由新竹縣警察局經管，早年也是依據行政院訂頒的「事務管理規則｣及眷屬宿舍配住規定，配住給警察同仁的眷屬宿舍；縣府強調「配住的宿舍並不是可以永久續住，根據規定只准予續住至宿舍處理時為止」。

第三點則是縣府被控罔顧居民權益，強制要居民搬遷，縣府則表示「縣政府為增進公共利益，配合中央及新竹市主管機關的都市更新政策，辦理本案都市更新事業時，依法即可終止配住，現住人應無條件配合騰空收回」，也提到「對於合法配住戶，雖然目前中央並無相關得予補償規定，楊文科縣長仍然指示每戶發給搬遷補償費15萬元」。

縣府第四點則說明，許多警光一村的現住人及其配偶均已亡故，並經新竹縣警察局列管占用在案，並稱縣府後續仍將持續與現住戶溝通並依規處理，基地範圍內若有弱勢居住戶，後續均依規溝通並擬拆遷安置計畫，確保弱勢戶居住權益。

據了解，縣府不滿民進黨與綠黨籍的新竹市議員今天召開的記者會內容，認為明顯與事實不符，更不滿將都市更新議題與新竹縣市合併問題掛勾，對外聲明則最後強調「未來計畫及權利變更，都會送新竹市府審議」。

新竹市民進黨與綠黨議員今天上午在「警光一村」宿舍前開「濫賣祖產、市民好慘、終結縣市分家」記者會，現場聚集多名民眾。記者王駿杰／攝影
新竹市民進黨與綠黨議員今天上午在「警光一村」宿舍前開「濫賣祖產、市民好慘、終結縣市分家」記者會，現場聚集多名民眾。記者王駿杰／攝影

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