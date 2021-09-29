新竹經國大橋每天都塞爆 縣府期改善計畫解決交通瓶頸

往來竹科園區與新竹縣竹北的交通動脈經國大橋，隨著人口不斷上升，塞車問題也日趨嚴重，新竹縣府早將改善工程納入新竹縣十大交通建設計畫之一，希望在竹縣端增設分流車道，紓解交通壅塞狀況，10月3日將辦第2次地方說明會，廣納民眾建議。

縣府工務處表示，為解決經國大橋交通壅塞，現已採行多項交通管理手段及管制措施，並與新竹市府聯合於自強南路、經國橋、慈雲路，往來竹北及園區的廊帶上，實施「智慧化交通號誌即時控制系統」。

不過對於許多在竹科上班的民眾來說，即便目前已有智慧化交通號誌系統，且的確有汽機車分流成效，但塞車情況仍非常頻繁，尤其在上下班時段，出入園區的車潮更是塞爆經國大橋，不少民眾就抱怨短短3公里距離，有時甚至得塞上1小時，工務處就希望提升總體通行速率，來改善交通狀況。

縣府工務處長林鶴斯表示，經國大橋改善計畫總工程經費約需12.64億元，目前規畫新竹縣端北向新增汽機車混合車道，銜接至嘉豐五路路口，南向新增汽車專用道銜接至台68匝道以及機車道銜接至經國大橋台68線下方，以汽機車分流方式，提高用路人行駛速率及降低事故發生率。

經國大橋改善計畫在今年3月曾舉辦過第1場地方說明會，當時即有民眾建議應該增設人行道動線，林鶴斯表示，第2場說明會將在10月3日於縣府前棟第2會議室舉行，工務處將會說明最新的工程規畫分案，工務處臉書也會同步現場直播供民眾線上參與。