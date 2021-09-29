罔顧居住事實 竹市議員帶竹市警光一村喊縣市合併

新竹縣市合併議題持續延燒，新竹市民進黨與綠黨議員今天上午在「警光一村」宿舍前開「濫賣祖產、市民好慘、終結縣市分家」記者會，現場聚集多名民眾，質疑竹縣府罔顧居住權，拒絕溝通與安置，逕自將竹市轄內的縣有地公告標售或都市更新招商，只有透過升格、事權統一，才能終止新竹縣粗暴的土地處分手段。

竹市民進黨議員陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程、李妍慧，綠黨議員劉崇顯今與新竹市警光一村、南勢里米粉寮居民開記者會。

對此，縣府財政處長黃國峯回應，警光一村是進行都市更新招商，且縣警局已跟占用人、配住人進行協商，縣長楊文科也體恤居民，另外補助每戶15萬元搬遷費，並非不顧居民居住權益，更與居民是市民、縣民無關。

地方政府是根據中央法規合法進行處置，「眷屬宿舍原本就不是提供配住人住一輩子，規定上也是載明讓配住人居住到宿舍處理為止，意思就是如果土地變更為其他公用，例如出售、開發，就需要請配住人搬離。」

至於南寮米粉寮土地標售案，黃國峯說，多年來地上物所有人都是占用公有地，且即便有租約，租金是依公告地價計算，租金低廉，根本不符合市價，地方政府本來就有法源可處置自有的財產來自籌財源，歡迎地上物所有權人出價買下這筆土地。

新竹縣市分家近40年，過去分治時縣市政府早就曾坐下來共同商談，對各自在對方轄內的土地所有權上也都釐清過，甚至竹縣內也可能有竹市公有地的情況，不過政府在處置公有地都會依照中央法規進行，希望居民能理解這與縣市是否合併問題無關。

長年住在警光一村的邱姓老翁說，當年他以積分排序才換得入住資格，現有住戶都理解，根據規定「符合續住之資格者，准予續住至宿舍處理時為止」，但大家百思不得其解，為何說趕走就趕走？公家機關就可以粗暴嗎？還是因為他們是新竹市民？

國豐米粉第四代負責人郭事晟指出，家族在南勢米粉寮已有百年歷史，日治時期為配合建置新竹機場，遭政府徵收土地，包括現在從事米粉製造的工廠也都變成公有地，光復後只能繼續向縣府簽約租用。

郭事晟說，縣市分家後，縣府片面中斷租約，甚至無預警標售，他們僅希望取得自己使用的150坪土地，但縣府從2019年起連續標售3次，始終堅持鄰近11筆近700坪土地一起招標，完全沒有轉圜空間，他每天都擔心賴以為生的米粉廠在縣府完成標售後煙消雲散。

陳建名指出，許多縣有地都位在竹市精華地段，他能理解縣府為充足財政而處分縣產，但處分過程手段粗糙，沒有溝通、協調，更遑論安置作為，就直接進行公告標售或都市更新招商，無視居住正義，實在讓人無法接受。

劉康彥說，2019年市府透過都市計畫通盤檢討將16筆公告現值約3.8億的縣有地變更為公園用地，提升民眾生活品質，卻引發縣府、縣議會群起反對，最終內政部都委會將全案發回，請縣市政府「再溝通」。竹市轄內的土地利用本應由市府為主管機關，依照民眾的期待進行規畫，卻遭縣府狹持土地所有權，導致土地無法發揮最適用途效益，甚至人心惶惶，只有透過升格，讓事權統一，才能杜絕爭議。