相守一甲子 夫妻讓音樂作媒譜戀曲獲鑽石婚表揚

85、84歲的孫思嶠與黃巧珠都畢業於師範學院、在竹師附小任教，1967年兩人分別擔任指揮、伴奏，帶領竹師附小合唱團上電視台表演，除了教育出無數音樂人才，也用音樂作媒譜戀曲，牽手走過一甲子，兩人生活愜意、平靜，孫思嶠在妻子支持下，至今仍持續創作音樂，用音符、旋律維繫感情，為生命增添繽紛色彩與活力，獲選新竹市「鑽石婚」表揚。

市長林智堅今帶著黃金對戒與精美禮盒恭賀「鑽石婚」，孫思嶠、黃巧珠當場獻唱由孫創作的「新竹調」。孫思嶠說，他與妻子同為新竹師範學院畢業，並任教於竹師附小，原本素不相識，卻因都喜歡音樂，有共同啟蒙老師，一前一後交替上課而相識、交往5年結婚，「音樂」可說是他們的媒人。

孫思嶠說，1967年兩人分別擔任指揮與伴奏，帶領竹師附小合唱團到台視直播演唱，創下合唱團首次上電視台的紀錄。孫思嶠認為，兩人過日子要多創造「不平凡」，他們共同興趣是音樂，他創作每首歌，第一個聆聽都是妻子，兩人一早起來就聽交響樂，還一起去聽音樂會、一起旅遊約會，還曾一起到維也納進行音樂之旅，感謝黃巧珠一路支持，讓他追求音樂夢想，推動合唱團、創作歌曲。

他很浪漫！黃巧珠說，每年結婚紀念日，孫思嶠都會送與結婚週年同等的玫瑰花束，去年50週年因50朵玫瑰「花瓶放不下」，兩人就約定往後結婚週年僅買18朵玫瑰花，象徵永遠18歲。

兩人最常一起討論音樂，平常也會一起散步運動，好感情都連孩子都讚「最佳身教」。若有不同意見，當下一定要冷靜，彼此消化後會互相道歉、心平氣和討論，「相處好久了，沒什麼好計較」。