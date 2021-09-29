桃園21家KTV將復業 全程禁飲食須戴口罩

疫情趨緩，桃園市長鄭文燦今天在市政會議公布防疫放寬規定，全市21家KTV將於10月5日起復業，不過全程禁止飲食、須戴口罩，另外人流管制也鬆綁，藝文表演場所及體育場所等不受室內80人、室外300人限制。

鄭文燦表示，本周起高鐵、台鐵在付費區可以飲食，遊覽車人數也不用降載。藝文表演場所、體育場所等則不受室內80人、室外300人限制，室內依場館規範，室外則降載一半即可，對球場的經營會很有幫助。

另外，休閒娛樂場所電子娛樂場所、KTV、桌遊、麻將、MTV等場所皆逐步放寬規範，網咖需要1人1機；在KTV不能脫口罩，且禁止飲食；桌遊跟麻將不同桌的顧客，須保持1.5公尺以上間隔距離或獨立包廂，同桌者則需使用隔板；MTV則須固定座位，且採梅花座及間隔座，並嚴禁飲食。

經發局長郭裕信表示，依中央規定，10月5日起有條件開放電子遊戲場、資訊休閒、視聽歌唱場所及桌遊營業場所等，比照自助選物販賣事業採申請制，全市有1060家自助選物販賣事業，目前已有1030家申請復業。

郭裕信表示，電子遊戲場、資訊休閒、視聽歌唱場所及桌遊營業場所業者需要填寫復業申請書、切結書，且從業人員名冊6成人員施打第1劑疫苗滿14天證明文件。

郭裕信表示，至KTV不得飲食，使用麥克風也須全程佩戴口罩，雖然業者有抱怨，但仍需遵守政府規範。另外，業者要落實每2小時換氣，每組顧客使用完畢後要清消包廂環境，且距下一組顧客使用至少30分鐘。