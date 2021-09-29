桃園智慧照明路燈 自動調節光亮度雨後行車更安全

桃園為推動智慧城市，市府與遠傳電信、光寶科技攜手打造全國首創「人因智慧照明路燈系統」，不只可以透過AI技術即時監測路面狀況自動調節最適光型，更能讓駕駛人雨天行車安全度提升。

養工處副總工程司莊浚騰表示，過去傳統水銀路燈，在雨天路面積水時容易形成反光及路燈照明不均勻等問題，可能令駕駛影響路況判斷，而目前在高鐵南路三段及五段，分別布建24盞智慧控光型路燈與100盞輝度型路燈，運用智能LED路燈結合影像式輝度計與智慧光型控制技術，即時監視道路表面輝度狀態，自動切換燈具照度與輝度的光型，以提高用路人視覺舒適度。

鄭文燦指出， 去年6月底完成全市16.2萬盞路燈全面換裝智能LED路燈的目標，也成為全球第1個突破10萬盞智能路燈的城市，每年約可節省電費約1.53億元，方便管理單位透過雲端系統開關路燈、調整亮度、報修、維護等，也提升路燈維管效率，平均可在15小時內完成維修；且自去年1至6月統計跟去年相比，夜間肇事從10件下降至0件。