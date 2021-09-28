疫情衝擊 桃園娛樂稅2個月短收5千萬
疫情衝擊各行業，桃園市地稅局長姚世昌表示，桃園平均每月娛樂稅收近2000萬，但5至7月相關行業強制停業，娛樂稅也跟著歸零，2個多月來減收近5000萬，光高爾夫球場每月就少千萬。
議員涂權吉今在議會上憂心疫情讓稅收大幅下滑，市府財政支出恐擴大。姚世昌表示，桃園市截至8月底的實徵稅收達279億6777萬元，比去年同期成長4.1％，主要是桃園每年房屋稅都會自然成長2％，而去年有4.4億元稅額申請延期付款，今年則僅有1億元申請延期，一來一往，影響比去年小。
但他不諱言，自從5月中央祭出禁令，高爾夫球場零收入，稅收也跟著歸零。姚世昌表示，娛樂稅都是與人密切接觸的業種，桃園前3大來源分別是11家高爾夫球場、462家KTV和1050家夾娃娃機，但高爾夫球場和夾娃娃機店雖然7月底解封，卻仍有多項限制，截至8月底，全市娛樂稅累計達1億3600萬元，相較去年同期1億7750萬元還少。
對於市議員黃家齊替娃娃機店業者發聲，盼能在復業的半年內免徵娛樂稅。姚世昌回應，桃園市針對娃娃機店業者減收3成娛樂稅至9月底，在六都中算是大方，像台中、台南市都沒有提供減免；而新北市原先只減收到8月底，後續才跟進桃園作法減收至9月底。
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