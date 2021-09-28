快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

疫情衝擊 桃園娛樂稅2個月短收5千萬

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
疫情衝擊各行業，桃園市地稅局長姚世昌表示，截至8月底，全市娛樂稅累計達1億3600萬元，相較去年同期1億7750萬元還少。本報資料照
疫情衝擊各行業，桃園市地稅局長姚世昌表示，截至8月底，全市娛樂稅累計達1億3600萬元，相較去年同期1億7750萬元還少。本報資料照

疫情衝擊各行業，桃園市地稅局長姚世昌表示，桃園平均每月娛樂稅收近2000萬，但5至7月相關行業強制停業，娛樂稅也跟著歸零，2個多月來減收近5000萬，光高爾夫球場每月就少千萬。

議員涂權吉今在議會上憂心疫情讓稅收大幅下滑，市府財政支出恐擴大。姚世昌表示，桃園市截至8月底的實徵稅收達279億6777萬元，比去年同期成長4.1％，主要是桃園每年房屋稅都會自然成長2％，而去年有4.4億元稅額申請延期付款，今年則僅有1億元申請延期，一來一往，影響比去年小。

但他不諱言，自從5月中央祭出禁令，高爾夫球場零收入，稅收也跟著歸零。姚世昌表示，娛樂稅都是與人密切接觸的業種，桃園前3大來源分別是11家高爾夫球場、462家KTV和1050家夾娃娃機，但高爾夫球場和夾娃娃機店雖然7月底解封，卻仍有多項限制，截至8月底，全市娛樂稅累計達1億3600萬元，相較去年同期1億7750萬元還少。

對於市議員黃家齊替娃娃機店業者發聲，盼能在復業的半年內免徵娛樂稅。姚世昌回應，桃園市針對娃娃機店業者減收3成娛樂稅至9月底，在六都中算是大方，像台中、台南市都沒有提供減免；而新北市原先只減收到8月底，後續才跟進桃園作法減收至9月底。

桃園 疫情

延伸閱讀

桃園公費流感疫苗開打 長者孕婦可搭免費計程車接駁

桃園復興行銷活動 打卡上傳住宿將有機會抽萬元旅遊金

桃園微光庇護工場蘆竹店開幕 鄭文燦一日店長強烈促銷

桃園祭孔典禮鄭文燦擔任正獻官 遇疫情禁民眾觀禮

相關新聞

新永和市場內訌 桃議員籲市府解決

捷運綠線工程啟動，桃園市永和市場配合工程正在拆除，並另建啟用新永和市場，每天採買市民上千人，但卻陸續傳出市場自治會和攤商...

2萬戶社宅 桃市府明年無法達標

多位桃園市議員昨天質詢社會住宅興建進度，再度質疑市長鄭文燦2萬戶社宅政見跳票，市府都市發展局長盧維屏表示，明年確實無法達...

獨／桃園延後施打學校名單曝光 校方家長憂段考撞期

中央配發BNT疫苗延遲，導致桃園20多間學校接種時間延後，據了解不少校長得知消息後，紛紛致電向市府詢問如何解決。也有家長...

桃園捷運潛盾機靠視訊教學組裝 議員憂發生意外難究責

桃園捷運綠線因新冠肺炎疫情影響，整體工程進度落後0.99%，但桃園市捷運工程局今天在市議會工作報告強調不見得會延後完工，...

湖口鄉人瑞每天早起看聯合報 楊文科登門賀重陽節

新竹縣長楊文科今天（29日）帶著敬老禮品、敬老狀，以及衛福部金鎖片、總統府敬老金箔狀，親自前往拜訪居住在湖口鄉的9名百歲...

福祿壽生命園區第2期工程破土 預計2年內完成3萬戶

苗栗縣政府以促參法BOO推動在後龍鎮設立的福祿壽生命藝術園區，今天上午舉行第2期工程破土典禮，園區2018年營運後，設有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。