因應年底公投 竹市今辦公投模擬演練

全國性公民投票因應疫情，延至12月18日登場，新竹市除了有全國性公投之外，還多了1項「喝好水」的地方性公民投票，新竹市選舉委員會今天舉辦投開票程序防疫模擬演練，包括場地消毒、動線規畫與投票人等都採高規格防疫，希望投票人安心投票。

市選委會總幹事賴榮光說，因應今年全國性公民投票及新竹市地方性公民投票，新竹市將開設346個投開票所，為使民眾安心投票，市選委會及各區選務作業中心已依據中央流行疫情指揮中心防疫政策及指引，訂定完善選務防疫計畫，今進行模擬演練。

市選委會說明，今年選務模擬演練，將防疫工作列為重點項目，藉由實地操作，模擬投票人至投票所領票、圈票、投票的程序、動線、防疫配合措施及開票、參觀開票防疫作業、投開票所事後環境消毒工作等，也針對突發狀況及因應處理方式進行演練。

今天投開票程序防疫模擬演練在東區區公所3樓禮堂舉行，邀來新竹市三區區公所選務人員、投開票所工作人員講習講師及今年初任的主任管理員出席觀摩。

市選委會副總幹事張運奇說，模擬演練過程全程錄影，並將剪輯製作影片，併同中選會製作的選務防疫影片，置於市選委會及各區公所網站，提供選務人員瀏覽及下載。

市選委會提醒民眾前往投票所投票時，除了帶國民身分證、印章、投票通知單外，並請戴口罩，配合量測體溫與手部消毒，並請保持社交距離排隊投票；居家隔離、居家檢疫及經衛生局開立「自主健康管理通知書」但尚未接獲通知檢驗結果者，依傳染病防治法規定及公民投票法第22條規定，不得進入投票所投票及參觀開票。