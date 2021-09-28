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桃園公費流感疫苗開打 長者孕婦可搭免費計程車接駁

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市交通局宣布，愛心計程車方案擴大到10月1日開打的公費流感疫苗，長者孕婦打流感疫苗也能免費接送。圖／交通局提供
桃園市交通局宣布，愛心計程車方案擴大到10月1日開打的公費流感疫苗，長者孕婦打流感疫苗也能免費接送。圖／交通局提供

因應新冠肺炎疫苗接種，桃園市交通局和6大計程車隊合作，推出免費的愛心計程車方案，今宣布擴大到10月1日開打的公費流感疫苗，65歲以上長者及孕婦等民眾，也可以電話預約桃園市6大計程車車隊，同樣享有免費搭乘愛心計程車優惠來回接種疫苗。

交通局表示，65歲以上年長者無論到社區接種站或醫療院所、衛生所，只要電話預約6大計程車車隊，計程車司機會自備免費乘車單，長者或陪伴者只要填寫姓名、地點、電話、健保卡卡號及出生年月日，經乘車者簽名後即可免費搭乘愛心計程車。

而孕婦搭乘疫苗接種愛心計程車，只要填寫姓名、地點、電話，並提供媽媽手冊或孕婦產檢加值手冊（有姓名的頁面）供司機拍照，乘車者簽名後即可免費搭乘愛心計程車，無須接種場所人員蓋（簽）章。

市長鄭文燦表示，桃園招募合作衛星車隊、新利達衛星車隊、大文山衛星車隊、大都會衛星車隊、新梅衛星車隊及台灣大車隊等6家車隊，組成疫苗接種愛心計程車服務，除提供新冠肺炎疫苗接種接駁服務外，首次加入長者及孕婦流感疫苗接種接送，有助於提升疫苗接種率。另復興區原鄉因經營環境特殊，且路程較遠，由在地個人計程車提供接送當地長者與孕婦的接種服務。

流感疫苗 計程車 愛心

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